Dänemark: Keolis bestellt 20 E-Busse zum Einsatz in Odense

Der ÖPNV-Betreiber Keolis wird 20 der 70 Busse in der dänischen Großstadt Odense durch Exemplare mit Elektroantrieb ersetzen. Die von Yutong hergestellten Elektrobusse sollen im kommenden Frühjahr ausgeliefert und in den Linienbetrieb integriert werden.

Odense ist auf der Zentralinsel Fünen gelegen und mit 200.000 Einwohnern Dänemarks drittgrößte Stadt. Das dortige Stadtbusnetz betreibt Keolis im Auftrag der dänischen Verkehrsbehörde Fynbus bereits seit 2015 – und bis dato perspektivisch bis 2023. Die Elektrifizierung der Busflotte geschieht nun vor dem Hintergrund einer Vertragsverlängerung um weitere vier Jahre bis 2027. Demnach hat Fynbus die Einflottung von 20 elektrischen Fahrzeugen zur Bedingung gemacht.

Keolis war die aktuelle Vertragsverlängerung 75 Millionen Euro Wert. Das Unternehmen hat sich u.a. bereiterklärt, die E-Busse vor ihrer Einführung zu testen, Fahrer und Wartungspersonal zu schulen und Ladeinfrastruktur im Depot zu installieren. Erfahrung in der Integration von E-Bussen sammelt der ÖPNV-Betreiber aktuell reichlich: In den Niederlanden flottet Keolis nach 2019 eingegangenen Aufträgen 346 und in Norwegen rund 100 E-Busse ein. In Frankreich hat das Unternehmen eine Wasserstoffbus-Linie in Pau und Elektrobus-Linien zwischen Bayonne und Biarritz und in Amiens eingeführt. Auch in Nordamerika befasst sich Keolis mit dem Einsatz von E-Bussen – u.a. in Greensboro (North Carolina), Foothill (Südkalifornien) und Reno (Nevada). In Kanada ist der Betreiber eigenen Angaben zufolge größter Betreiber von elektrischen Schulbussen des Typs C.

Quelle: Infos per E-Mail