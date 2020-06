Caverion wartet Ionity-Stationen im Baltikum und Skandinavien

Caverion und Ionity sind eine internationale Servicepartnerschaft eingegangen. Caverion verantwortet Wartung und Service der Transformatoren an Hochleistungsladestationen für Elektrofahrzeuge in Norwegen, Finnland, Litauen, Lettland und Estland.

Das Projekt werde zentral gesteuert und durch Niederlassungen in den jeweiligen Ländern ausgeführt, schreibt Caverion in einer Mitteilung. Die finnische Caverion Group ist ein Spezialist für die technische Gebäudeausrüstung und die Installation und Wartung versorgungstechnischer Anlagen. Das Unternehmen ist auch in Deutschland aktiv, die Tochtergesellschaft hat ihren Sitz in München.

Der neue Service-Vertrag ist nicht die erste Zusammenarbeit der Finnen und Ionity. Caverion installiert derzeit neue Ladestationen für Ionity in Norwegen und Schweden.

Das hat den Schnelllade-Anbieter offenbar überzeugt, wie Jan Haugen Ihle, Ionity Regional Head of EU North, andeutet. „Wir suchen international aufgestellte Partnerunternehmen, die einen verlässlichen, professionellen und schnellen Service bei gleichbleibender Qualität bieten“, so Ihle. „Wir kennen Caverion aus Projekten in Norwegen. Darauf bauen wir nun den nächsten Schritt in unserer Partnerschaft auf.“

