206.035 Umweltbonus-Anträge bis Ende Mai

Genau 7.714 Umweltbonus-Anträge verzeichnete das BAFA im Mai. Im vergangenen Monat gingen insgesamt 3.979 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Das waren 320 mehr als im April (3.659). Hinzu kamen 3.730 Anträge für PHEV und fünf weitere für FCEV.

Bis zum Stichtag 31. Mai 2020 sind bei der Behörde somit insgesamt 206.035 Anträge auf die Kaufprämie eingegangen, davon 133.423 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 72.489 für Plug-in-Hybride und 123 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Im April waren es hingegen nur 6.483 Umweltbonus-Anträge. Insgesamt gingen im April 3.659 Anträge für rein Batterie-elektrische Fahrzeuge ein. Hinzu kamen 2.822 Anträge für PHEV und zwei weitere für FCEV.

Zum fünften Mal hintereinander konnte Volkswagen den größten Zuwachs verzeichnen. Für den deutschen Autobauer gingen insgesamt 1.020 neue Anträge ein. Auf dem zweiten Rang befindet sich Mercedes-Benz mit 931 Anträgen. Knapp dahinter folgt BMW (906).

Mit Blick auf die einzelnen Modelle steht jedoch Renault an der Spitze. Insgesamt gingen 857 Anträge auf den Zoe im vergangenen Monat beim BAFA ein. Das Modell führt darüber hinaus die Liste mit Anträgen über den gesamten Zeitraum ebenfalls an – und zwar mit deutlichem Abstand. Auf dem zweiten Rang landete der VW e-Golf mit 546 neuen Anträgen. Dahinter folgt das Tesla Model 3. Für den Stromer aus Kalifornien gingen insgesamt 361 neue Anträge ein.

Anträge nach Hersteller und Modell

Hersteller Modell Anzahl (Gesamt) Renault ZOE (BEV) 24.156 BMW i3 & i3s (BEV) 16.286 Volkswagen e-Golf (BEV) 13.825 Mitsubishi Outlander (PHEV) 13.692 Smart Fortwo (BEV) 12.333 StreetScooter Work + Work L (BEV) 11.982 Tesla Model 3 (BEV) 11.505 Audi A3 e-tron (PHEV) 7.809 BMW 225xe (PHEV) 7.030 Nissan Leaf (BEV) 6.042 Smart Forfour (BEV) 5.829 Mercedes-Benz E 300 de & E 300 e (PHEV) 5.098 Hyundai Kona Elektro (BEV) 4.819 Volkswagen e-up! (BEV) 4.790 Hyundai Ioniq Elektro (BEV) 4.533 Volkswagen Passat GTE (PHEV) 4.089 Kia Niro (PHEV) 4.038 BMW 530e (PHEV) 3.905 Volkswagen Golf GTE (PHEV) 2.999 Hyundai Ioniq (PHEV) 2.377 Tesla Model S (BEV) 2.340 Kia Soul EV/e-Soul (BEV) 2.278 Mercedes-Benz C 300 de & C 300 e (PHEV) 2.259 Mini Cooper S E Countryman (PHEV) 2.188 BMW 330e (PHEV) 2.162 Nissan e-NV200 (BEV) 1.928 Audi Q5 TFSI e (PHEV) 1.889 Mercedes-Benz E 350 e (PHEV) 1.822 Mercedes-Benz C 350 e (PHEV) 1.725 Volvo V60 (PHEV) 1.672 Renault Kangoo Z.E. (BEV) 1.579 Toyota Prius (PHEV) 1.408 Kia e-Niro (BEV) 1.375 Skoda Citigo e iV (BEV) 1.172 Skoda Superb iV (PHEV) 905 Kia Optima (PHEV) 855 Peugeot iOn (BEV) 779 Opel Ampera-e (BEV) 777 Mercedes-Benz A 250 e (PHEV) 725 Mini Cooper SE (BEV) 556 BMW X3 (PHEV) 512 Seat Mii electric (BEV) 506 e.GO Life (BEV) 498 Citroën C-Zero (BEV) 472 Mercedes-Benz EQC (BEV) 454 Mercedes-Benz B 250 e (BEV) 454 Mercedes-Benz eVito (BEV) 452 Opel Grandland X Hybrid4 (PHEV) 434 Volvo XC60 (PHEV) 425 Citroën Berlingo (BEV) 359 Ford Kuga (PHEV) 356 Kia Ceed (PHEV) 353 Volvo XC40 (PHEV) 286 Peugeot 3008 Hybrid4 (PHEV) 258 Peugeot Partner (BEV) 258 Audi e-tron 50 quattro (BEV) 250 Opel Corsa-e (BEV) 231 Maxus EV80 Panel van (BEV) 217 Audi A6 TFSI e (PHEV) 181 Mercedes-Benz GLC 300 e (PHEV) 179 Kia XCeed (PHEV) 132 Peugeot e-208 (BEV) 128 Peugeot 508 (PHEV) 125 DS DS 7 Crossback E-Tense 4×4 (PHEV) 117 BMW X5 (PHEV) 115 Volvo V90 (PHEV) 114 Hyundai Nexo (FCEV) 104 BMW X1 (PHEV) 76 Mitsubishi EV (BEV) 66 Volvo S90 (PHEV) 45 Citroën E-Mehari (BEV) 38 Volvo S60 (PHEV) 37 Ford Explorer (PHEV) 30 Ford Focus (BEV) 26 DS DS 3 Crossback E-Tense (BEV) 25 Audi A7 TFSI e (PHEV) 24 Hyundai ix35 Fuel Cell (FCEV) 19 Piaggio Porter (BEV) 17 Renault Master Z.E. (BEV) 12 Volkswagen e-Crafter (BEV) 11 Ford Transit Custom (PHEV) 10 Audi Q7 TFSI e (PHEV) 10 Mercedes-Benz GLE 350 de (PHEV) 6 LEVC TX (PHEV) 5 Ford C-Max (PHEV) 5 Audi e-tron Sportback 50 (BEV) 4 MAN eTGE (BEV) 4 Ford Tourneo Custom (PHEV) 3 Volkswagen Abt e-Caddy (BEV) 2 Jaguar I-Pace EV400 S (BEV) 1

Top 10 Anträge nach Hersteller

Rang Hersteller Anzahl 1 BMW 30.086 2 Renault 25.747 3 Volkswagen 25.716 4 Smart 18.162 5 Tesla 13.845 6 Mitsubishi 13.758 7 Mercedes-Benz 13.174 8 StreetScooter 11.982 9 Hyundai 11.852 10 Audi 10.167

Anträge nach Art des Antragstellers

Antragsteller Anzahl Unternehmen 118.307 Privatperson 83.870 Kommunale Betriebe 1.221 Körperschaft 1.077 Verein 820 Unternehmen mit kommunaler Bet. 278 Kommunaler Zweckverband 204 Stiftung 144 Eingetragener Verein, gemeinnütziger Investor 114

Anträge nach Bundesland

Bundesland BEV PHEV FCEV Gesamt Nordrhein-Westfalen 37.791 17.307 25 55.123 Bayern 25.410 12.847 23 38.280 Baden-Württemberg 20.801 12121 17 32.939 Niedersachsen 10.312 6.333 13 16.658 Hessen 9.376 6.630 7 16.013 Rheinland-Pfalz 5.461 3.331 5 8.797 Berlin 4.777 2.247 4 7.028 Schleswig-Holstein 4.795 1993 4 6.792 Sachsen 3.182 2238 3 5.423 Hamburg 2.322 1.684 0 4.006 Thüringen 2.663 1308 2 3.973 Brandenburg 2.347 1.467 6 3.820 Sachsen-Anhalt 1.469 1071 10 2.550 Saarland 1.069 751 0 1.820 Mecklenburg-Vorpommern 992 696 2 1.690 Bremen 622 449 2 1.073 Sonstiges (Ausland) 34 16 0 50

Derweil wurden von der Bundesregierung eine Reihe von Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität im Konjunkturpaket aufgenommen. Die Wichtigste natürlich: Der staatliche Anteil am Umweltbonus wird in Form einer neuen „Innovationsprämie“ verdoppelt. Details haben wir für Sie in diesem Beitrag zusammengetragen.

bafa.de (PDF)