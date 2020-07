Bundeskartellamt untersucht Wettbewerbsprobleme bei Ladeinfrastruktur

Nachdem das Bundeskartellamt „vermehrt Beschwerden über die Preise und Konditionen an den Ladesäulen“ erreicht haben, leitet die Behörde nun eine Sektoruntersuchung im Bereich öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ein.

Damit wolle man „in dieser frühen Marktphase der Ladeinfrastruktur strukturelle Wettbewerbsprobleme identifizieren, um einen Beitrag zu einem erfolgreichen Ausbau zu leisten“, sagt Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt laut der Mitteilung der Behörde. „Für die Entscheidung von Verbrauchern, auf Elektromobilität umzusteigen, sind die Bedingungen und Preise für das Laden im öffentlichen Raum von zentraler Bedeutung“, so Mundt weiter. Einen Zeitrahmen für die nun eingeleitete Sektoruntersuchung nennt Mundt aber nicht.

Dabei geht es aber nur zum Teil um die Preise und Abrechnungs-Praxis, sondern auch um den Aufbau und die Standorte. Gegenstand sollen auch die verschiedenen Vorgehensweisen der Städte und Kommunen bei der Bereitstellung geeigneter Standorte und deren Auswirkungen auf den Wettbewerb zwischen den Betreibern von Ladestationen sein, heißt es in der Mitteilung. Das Bundeskartellamt will zudem die Rahmenbedingungen für den wettbewerblichen Aufbau von Ladesäulen an den Bundesautobahnen in den Blick nehmen.

Zunächst will das Kartellamt in einer ersten Phase den Stand des Aufbaus der öffentlichen Ladeinfrastruktur und „die aktuelle Praxis der Städte, Kommunen und weiterer Akteure bei der Planung und Bereitstellung geeigneter Standorte“ ermitteln. Erst in der zweiten Phase sollen darauf aufbauend auch „Fragen des Zugangs von Mobilitätsdienstleistern und Ladekunden zu den Ladesäulen“ behandelt werden.

In der Mitteilung weist das Bundeskartellamt darauf hin, dass für einen funktionierenden Wettbewerb „neben dem diskriminierungsfreien Zugang zu geeigneten Standorten für Ladesäulen auch die konkreten Nutzungsbedingungen an den Ladesäulen von ausschlaggebender Bedeutung“ seien.

