Plant der VW-Konzern ein exklusives Schnellladenetz?

Volkswagen plant einem Medienbericht zufolge ein eigenes Schnellladenetz in ganz Europa. Entsprechende Vorbereitungen sollen derzeit innerhalb des Audi-Projekts Artemis laufen. Geplant ist offenbar ein exklusives Netz, das zunächst nur Audi- und Porsche-Fahrern offensteht.

Das will der „Spiegel“ aus Projektkreisen erfahren haben. Konkret sollen erstmal allein Audi-Kunden von dem neuen Premium-Schnellladenetz profitieren, später dann auch Porsche-Fahrer. Ob später auch andere Konzernmarken oder gar Wettbewerber zugreifen können, sei noch unklar, heißt es in dem Bericht weiter. Ebenso offen sei, ob die Säulen eher entlang von großen Verkehrsadern oder in Stadtzentren entstehen sollen.

Durch den geschlossenen Charakter des Netzes könnten Kunden die Ladesäulen vorab reservieren, auch Einkaufs- und Unterhaltungsangebote könnten im Umfeld der Infrastruktur entstehen. Grundsätzlich ist das Vorhaben laut „Spiegel“ aber noch in einem frühen Planungsstadium. Näheres könnte dazu im Herbst kommuniziert werden.

Praktiziert wird der Betrieb eines geschlossenen Ladenetzes bekanntlich bereits seit Jahren von Tesla. Die Schnellladenetz-Offensive von Ionity, an der Volkswagen ja ebenfalls beteiligt ist, verfolgt dagegen einen offenen Ansatz: An den künftig 400 Standorten können Elektroautos sämtlicher Hersteller nachladen. Kunden der Joint-Venture-Partner profitieren allerdings preislich – was Kunden von Fremdmarken zwar nicht ausschließt, aber doch in gewisser Weise abschreckt.

Volkswagens Ideenschmiede für das Netzprojekt soll im Audi-Projekt Artemis angesiedelt sein. Kern des im Mai angeschobenen Vorhabens ist die Entwicklung neuer Technologien rund um das elektrische, hochautomatisierte Fahren. Erster Auftrag an die von Audi-Chef Markus Duesmann neu geschaffene Hightech-Taskforce ist die Entwicklung eines „hocheffizienten Elektroautos, das bereits 2024 auf die Straße kommen soll“ und die Schaffung eines Ökosystems samt neuer Geschäftsmodelle rund um das Auto herum. Wir konstatieren: In letzteren Punkt ließe sich der Aufbau eines Volkswagen-Ladenetzes durchaus hineininterpretieren. Allerdings schließt die deutsche Ladesäulenverordnung eine Exklusivität eigentlich aus – zumindest im öffentlichen Raum. Auf Privatgrundstücken wäre so ein Plan schon eher umsetzbar, aber auch dort sicher mit komplizierten Rahmenbedingungen verbunden. Insofern sind aktuell mehr Frage- als Ausrufezeichen mit dem Thema verbunden.

