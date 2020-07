Mercedes eVito Tourer ab 53.990 Euro netto bestellbar

Ab sofort kann der Mercedes eVito Tourer bestellt werden. Preislich startet der neue eVito Tourer in Deutschland zu einem Netto-Listenpreis von 53.990 Euro. Zudem kann der seit Ende Mai bestellbare Mercedes EQV nun auch in der extralangen Variante mit 5.370 mm geordert werden.

Mercedes hatte den eVito Tourer im März vorgestellt. Im Zuge des Facelifts hatte die Elektro-Version des Vito Tourer den E-Antrieb namens eATS aus dem EQV erhalten – also eine Batterie mit 100 kWh brutto anstelle der bisherigen 41,4 kWh und vor allem die DC-Schnelllademöglichkeit. Mit dem Update steigt die NEFZ-Reichweite von 186 auf 421 Kilometer.

Das Modell kann ab sofort in der langen Version (5,14 Meter) und der extralangen Variante (5,37 Meter) bestellt werden. Der Preis für die Langversion startet bei 53.990 Euro netto, den Basispreis des extralangen eVito Tourer nennt Mercedes in der Mitteilung nicht. In dem Preis ist bereits ein Wartungspaket für vier Jahre enthalten, das laut dem Hersteller in diesem Zeitraum die Kosten der Wartungsarbeiten gemäß Serviceheft und Herstellervorgaben abdecken soll. Auf die batterie gewährt Daimler eine Garantie von acht Jahren oder 160.000 Kilometern.

Als Ableger des Nutzfahrzeugs Vito richtet sich der eVito Tourer an Taxiunternehmen und andere Fahrdienste. Diesen Kunden soll das Modell als komfortables Shuttlefahrzeug mit vielfältiger Sitzkonfiguration dienen – von einer Vis-à-vis-Bestuhlung im Fond bis hin zu neun Sitzplätzen in drei Reihen.

An Privatkunden richtet sich das höherwertig ausgestattete Pkw-Modell EQV. Die elektrisch angetriebene Großraumlimousine kann nun ebenfalls in der extralangen Verison mit 5,37 Metern Länge bestellt werden. Der Brutto-Preis für den langen EQV 300 liegt derzeit bei 70.631,24 Euro, während Mercedes die neue extralange Version laut dem Konfigurator mit 71.501,24 Euro brutto eingepreist hat.

Gefertigt werden der eVito Tourer und der EQV wie auch die Verbrenner-Pendants Vito und V-Klasse im nordspanischen Vitoria. Die gemeinsame Fertigung auf einer Linie soll „eine flexible und synergetische Produktion in direkter Korrelation mit der Kundennachfrage“ ermöglichen.

daimler.com