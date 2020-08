Rekordwert bei Anträgen auf den Umweltbonus im Juli

Genau 19.993 Anträge auf den Umweltbonus verzeichnete das Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Juli – ein neuer Rekordwert. Denn in keinem anderen Monat sind seit der Einführung des Umweltbonus im Juni 2016 so viele Anträge gestellt worden.

Zum Vergleich: Im Juni dieses Jahres waren es noch 8.234 Anträge. Insgesamt gingen beim BAFA seit Jahresbeginn 69.606 Anträge auf die Kaufprämie ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies eine Steigerung um 78,6 Prozent.

„Die Innovationsprämie wirkt und treibt die Elektromobilität in Deutschland voran. Davon profitieren die Verbraucherinnen und Verbraucher, die Unternehmen und die Umwelt“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. „Die erhöhte Förderung gibt weiteren konjunkturellen Schwung zum richtigen Zeitpunkt. Unser Ziel ist es, dass der Aufschwung im Herbst deutlich an Fahrt gewinnt – die Rekordzahlen bei der Innovationsprämie zeigen, wie das geht.“

Der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), Torsten Safarik:, ergänzt: „Die Rekordzahl bei den Förderanträgen für die Innovationsprämie setzt einen starken Impuls für die Elektromobilität in Deutschland. Wir sind zuversichtlich, dass die hohe Nachfrage weiter anhält. Mit dem einstufigen Antragsverfahren setzt das BAFA die Innovationsprämie effizient und bürgerfreundlich um.“

– ANZEIGE –



Sie möchten Ihren Fuhrpark auf E-Mobilität umrüsten? Wir beraten Sie gerne und bieten Ihnen als Entscheidungsgrundlage eine umfassende Fuhrpark Analyse an! Jetzt informieren >>

Die Innovationsprämie ist als Teil des Zukunftspakets zur Bewältigung der Corona-Krise am 8. Juli in Kraft getreten. Sie verdoppelt den staatlichen Anteil an der Förderung von reinen E-Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden. Noch bis Ende 2021 können Käuferinnen und Käufer von den erhöhten Fördersätzen im Rahmen der Innovationsprämie profitieren, wenn sie ein Fahrzeug kaufen oder leasen, das nach dem 4. Juni 2020 zugelassen wurde bzw. wird. Reine E-Fahrzeuge werden mit bis zu 9.000 Euro gefördert, für Plug-In-Hybride beträgt die maximale Förderung 6.750 Euro.

Mit der Innovationsprämie und der aktuellen Mehrwertsteuersenkung von 19 auf 16 Prozent haben einige Hersteller neue Leasingprogramme für ihre Elektroautos aufgelegt. Einige Modelle sind nun besonders günstig zu haben, wie unsere Übersicht zeigt. Der Juli dürfte also ein Vorgeschmack auf die Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland geben.

Hinweis: Die Details zum Umweltbonus folgen wie gewohnt, sobald diese vom BAFA veröffentlicht wurden. Sollte dies nach Redaktionsschluss erfolgen, reichen wir diese am Folgetag nach.

bmwi.de