Verbraucherzentrale mahnt drei Lade-Anbieter ab

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat nach eigenen Angaben drei Ladeinfrastruktur-Anbieter wegen Verstößen gegen die Preisangabenverordnung abgemahnt. Die Verbraucherschützer werfen den Anbietern eine intransparente Preisgestaltung vor – konkret Digital Charging Solutions, Plugsurfing und Maingau Energie.

Namentlich nennt der vzbv in der Mitteilung aber nur DCS und Plugsurfing. Im Falle von DCS wurde seitens der Verbraucherzentrale die Abrechnung nach Minuten moniert, worin der vzbv einen Verstoß gegen die Preisangabenverordnung sieht, die als Mengeneinheit für den Arbeitspreis eine Kilowattstunde vorschreibe. „Ein nach Zeit bezahlter Preis steht dagegen in keiner Relation zur gelieferten Energiemenge. Die Ladezeit hängt unter anderem von der Abgabeleistung der Ladesäule, vom Ladezustand und der Kapazität der in den Elektrofahrzeugen verbauten Batterien sowie von der Außentemperatur ab“, heißt es in der Mitteilung. „Wird nach Zeit abgerechnet, wissen Kunden daher nicht, wie viel sie für eine Kilowattstunde Strom zahlen müssen.“ Ein Preisvergleich werde dadurch unmöglich.

Bei Plugsurfing handelt es sich offenbar um das alte Preismodell, das bis zum 15.10. galt – mit unterschiedlichen Preisen je nach Ladesäule, womit es für den Kunden nur schwer zu wissen ist, was der wirklich pro Kilowattstunde an einer Ladesäule zahlen muss. Im Januar 2020 hatte die Verbraucherzentrale NRW den Anbieter NewMotion mit einer ganz ähnlichen Begründung abgemahnt. Aber: Bei Plugsurfing gilt inzwischen ein neues Preismodell, das unabhängig von der Ladesäule feste kWh-Preise für das AC- und DC-Laden vorsieht.

Das dritte Unternehmen nennt der vzbv nicht, sondern schreibt nur von einem „weiteren Anbieter“. Hier monieren die Verbraucherschützer wiederum das Preismodell, das nicht transparent sei. In diesem Zusammenhang zitiert der vzbv einen Satz aus der Erklärung des Anbieters zu seinem neuen Preismodell: „Der neue Preis bemisst sich an Deinem aktuellen Ladeverhalten.“ Damit ist klar, dass es sich um EinfachStromLaden von Maingau Energie handelt.

– ANZEIGE –

Free Best Practices Webinar “eMobility for Retailers – How eDrivers can increase your Revenue” by has·to·be gmbh. Get industry insights, learn how to boost customer experience and loyalty with eMobility infrastructure and how to build up the loyalty of your shoppers. eMobility expert Andreas Blin will host this exceptionally exciting webinar on October 22nd, 11:00 a.m. CET.

Register now for free!