Hyundai legt Heimlade-Paket mit Webasto-Wallbox auf

Darüber hinaus betont Hyundai, dass seine E-Modelle weiterhin sofort verfügbar seien: „Hyundai hat seine Produktionsplanung rechtzeitig an die steigende Nachfrage angepasst und baut etwa den Kona Elektro seit März 2020 auch im tschechischen Werk in Nošovice.“ Und: Fahrer des Kona Elektro und des Ioniq Elektro profitierten von einer Kooperation mit dem Energieversorger EnBW und folglich vom Zugang zu mehr als 100.000 öffentlichen Ladepunkten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien und den Niederlanden. Der Wechselstromtarif liegt mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz bis zum Jahresende bei 28,27 Cent pro Kilowattstunde, der Gleichstrom an den Schnellladesäulen kostet 38,02 Cent. Ab 1. Januar 2021 sind es mit 19 Prozent Mehrwertsteuer dann 29 Cent (AC) und 39 Cent (DC) pro Kilowattstunde. hyundai.news

Hyundai setzt beim Absatz seiner E-Modelle in Deutschland auf ein ganzes Bündel an Maßnahmen und Anreizen. Bereits im Januar kündigte der Autokonzern an, den Herstelleranteil des Umweltbonus freiwillig auf 5.000 Euro aufzustocken und den Kunden nach damalig gültiger Förder-Richtlinie bis zu 8.000 Euro „Elektrobonus“ zu gewähren. Auch mit der Verdopplung des Bundesanteils des Umweltbonus gewährt Hyundai selbst weiterhin 5.000 Euro Nachlass, woraus sich für den Kona Elektro und den Ioniq Elektro eine Prämie von 11.000 Euro (6.000 Euro BAFA, 5.000 Euro erhöhter Herstelleranteil) ergibt. Für den Ioniq Plug-in-Hybrid beläuft sich die Prämie auf 8.750 Euro (4.500 Euro BAFA, 4.250 Euro Hersteller). Außerdem hat der Hersteller die fünfjährige Fahrzeuggarantie speziell für die reinen Elektromodelle auf acht Jahre verlängert.

