Nuvera präsentiert BZ-System E-45 für Nutzfahrzeuge

Die Details zum BZ-System E-45 sind eher vage: Der Antrieb verfügt laut Nuvera über einen integrierten Kompressor und eine patentierte Betriebssteuerung. Bei der Stack-Technologie setzt das US-Unternehmen auf unbeschichtete Metallplatten. Produziert wird das neue System am Hauptsitz des Herstellers in Billerica im US-Bundesstaat Massachusetts. Später soll es aber auch lokal in China gefertigt werden. Nuvera Fuel Cells verfügt zurzeit über Produktionsstätten in den USA, Europa und China. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Hyster-Yale Group, die weltweit Gabelstapler und Transportsysteme verkauft – hauptsächlich unter den Markennamen Hyster und Yale. greencarcongress.com , nuvera.com

Zusammen mit Mutterkonzern Hyster-Yale Group und weiteren Partnern hat Nuvera das System bereits in einem Container-Transporter eingebaut, der noch vor Jahresende im Hafen von Los Angeles in Betrieb gehen soll. Daneben arbeitet Nuvera nach eigenen Angaben auch an der Entwicklung einer chinesischen BZ-Plattform für Busse.

