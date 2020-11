Peugeot plant für e-3008 mit Batteriezellen von ACC

PSA will deshalb offenbar als Plan B auf Zellen von BYD setzen. „L’Argus“ beruft sich bei dieser Information auf Insider, die angeben, dass BYD definitiv die Zellen für die chinesische Version des e-3008 liefern werden – und eben gegebenenfalls auch die für die im französischen Sochaux hergestellten Exemplare. So oder so, spätestens bei den neuen Generationen von Opel Grandland X, Citroën C5 Aircross und DS 7 Crossback sollen die Batteriezellen von ACC ab 2023 an Bord sein. Auch über einen rein elektrischen Nachfolger des Opel Monza auf eVMP-Basis wurde zuletzt spekuliert. Nach Angaben der PSA-Gruppe werden die ACC-Zellen zu Batterien mit einer Kapazität von 60 bis 100 kWh gebündelt, die Reichweiten zwischen 400 und 650 Kilometern ermöglichen sollen. Laut Vincent wird dabei die klassische NMC-Zellchemie zum Einsatz kommen, aber mit niedrigem Kobaltanteil. Und er verspricht: „Unsere neuen Zellen, die 2021 validiert werden, werden eine höhere Energiedichte haben.“

