Citroën: Wird der nächste C3 ein günstiger E-Kleinwagen?

Stattdessen soll Citroën laut „L’Argus“ „eine Art Dacia in PSA-Sauce“ werden. Der e-C3 mit den vermutlich günstigeren SVOLT-Akkus könnte also gegen den Dacia Spring positioniert werden. Wie günstig der e-C3 aber wirklich werden könnte, wird in dem Bericht jedoch nicht genannt – nicht einmal als Spekulation. largus.fr

Aus dem Bericht geht aber nicht hervor, ob der neue C3 ebenfalls auf die „Common Modular Platform“ wechselt und mit seinem schwächeren E-Antrieb eine neue Variante in die e-CMP einbringt. Möglich scheint das aber, auch mit Hinblick auf die Produktion: Aktuell wird der C3 auf PF1-Basis im slowakischen Trnava montiert. Dort entsteht auch der Peugeot e-208 auf e-CMP-Basis . Ein Wechsel auf die CMP wäre also naheliegend, zumal bei der Weiterentwicklung der PF1-Plattform vor allem die Kosten optimiert wurden. Pläne, wonach der nächste C3 für Europa gemeinsam mit seinem lokalen Pendant in Indien gebaut werden könnte, sind aber offenbar vom Tisch.

– ANZEIGE –

Coperion rotary valves for continuous production of battery materials. Reliable process technology solutions that secure a consistently high product quality: The rotary valve series ZZB is specifically designed for challenging and hard-to-handle materials in continuous production processes. www.coperion.com/battery-materials