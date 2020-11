Elexon stellt neue Köpfe in der Geschäftsführung vor

Mit Marcus Scholz und Olaf Elsen als neuen, obersten Business-Entwickler will sich Elexon auf Lösungen für eine intelligente Nutzung und Verteilung der Energie zwischen Unternehmenszweck und betrieblicher Mobilität konzentrieren. Konkret wirbt das Unternehmen mit Plug&Play-Lösungen für die Planung, Installation und den Service von individuellen Ladeparks. Hardware-seitig bietet Elexon DC-Ladegeräte mit 50 kW, 75 kW und 150 kW, wobei „ein modulares Design in 75 kW Schritten auch höhere Leistungen erlaubt“, wie es auf der Webseite der Aachener heißt. Im AC-Bereich sind sowohl Einzel- als auch Doppelladestationen mit Leistungen von 3,7 kW, 11 kW und 22 kW verfügbar. Die Backend-Anbindung erfolgt in beiden Fällen – DC und AC – über OCPP 1.6. Die Lade-Hardware kann modular zusammengestellt und mit Photovoltaikanlagen sowie Speicher- und Energiemanagementlösungen kombiniert werden.

