BMWi fördert Batterieforschungsprojekt an TU Clausthal

Dabei geht es aber nicht nur um Batterien für die Elektromobilität, sondern auch um stationäre Anwendungen – dort steige die Nachfrage nach Hochleistungsbatterien ebenfalls stark an, wie die TU Clausthal betont. Die speziellen Anforderungen der Hochleistungszellen, insbesondere die hohen Stromraten, würden zu „deutlich gesteigerten Ansprüchen an das Zelldesign und die Kontaktierung der Zellen“ führen – und damit auch an die Qualitätskontrollen im Produktionsprozess. Dass dort derzeit nicht alles rund läuft, zeigen etwa die Batterie-bedingten Rückrufe der Plug-in-Hybride bei Ford und BMW , um nur zwei Beispiele zu nennen.

