Siemens liefert E-Bus-Lader nach London

Siemens Smart Infrastructure hat an den Busbetreiber Tower Transit die Ladeinfrastruktur für 37 neue elektrische Doppeldeckerbusse in London geliefert. Die ersten der im Februar bestellten E-Doppeldeckerbusse des Typs Optare Metrodecker EV sind bereits im Einsatz, die restliche Flotte soll in den nächsten Monaten folgen.

In dem Busdepot Westbourne Park in der Great Western Road wurden laut der Mitteilung des Konzerns 34 AC- und vier DC-Ladeeinheiten installiert. Wenn alle 37 E-Busse im Einsatz sind, soll sich die geladene Energiemenge auf bis zu elf MWh täglich summieren, so Siemens.

Die Busse sollen hauptsächlich über Nacht mit den AC22-Einheiten von Siemens geladen werden, auch während der Betriebspausen sollen vorrangig die AC-Lader genutzt werden. Fallen die Pausen kürzer aus, soll an den vier UC200-DC-Ladepunkten Strom nachgeladen werden.

Neben der Installation und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur ist Siemens für weitere Aufgaben in dem Depot verantwortlich. Vereinbart wurde auch ein Programm zur präventiven Wartung sowie einem 24-Stunden-Service bei der technischen Unterstützung.

„Das Projekt Westbourne Park unterstreicht die zunehmende Rolle von Siemens als ein weltweit führender Anbieter von elektrischer Infrastruktur und Transportlösungen, der den Weg zur Elektrifizierung des Transportwesens ebnet“, sagt Matthias Rebellius, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Smart Infrastructure.

Die „Metrodecker EV“ genannten Busse sollen zur Elektrifizierung der Linien 23 und C3 eingesetzt werden. Angetrieben werden die 37 E-Doppeldeckerbusse von der ZF-Elektroportalachse AxTrax AVE.

