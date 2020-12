Tesla pausiert die Produktion von Model S und X

Die Produktion des Model S und Model X in Fremont wird knapp drei Wochen gestoppt. Das heizt die Spekulationen an, dass beide Modelle eine Auffrischung bekommen könnten. Unterdessen hat Tesla laut Berichten aus China dort nun auch die Produktion der Performance-Version des Model 3 angemeldet.

Zunächst in die USA: Dort geht aus einer E-Mail des Elektroautobauers an seine Mitarbeiter hervor, dass die Fertigung des Model S und Model X vom 24. Dezember bis zum 11. Januar unterbrochen wird. Ein Grund wird in der internen Mitteilung nicht genannt. In letzter Zeit haben sich die Gerüchte um ein Design-Update bei Teslas Premium-Duo verdichtet – unter anderem in Verbindung mit dem für Ende 2021 angekündigten Model S Plaid, für das ohnehin zahlreiche Modifikationen nötig werden.

Unterdessen ist in Berichten aus China zu lesen, dass beim dortigen zuständigen Ministerium nun auch die Produktion der Performance-Version des Model 3 angemeldet wurde. Bisher laufen in Shanghai das Model 3 SR+ sowie die Long-Range-Version vom Band. Die Performance-Version ist in China bisher nur via Import aus den USA erhältlich und entsprechend kostspielig.

Außerdem erreicht uns die Nachricht, dass die von Tesla vor einigen Tagen angekündigte Kapitalerhöhung um weitere fünf Milliarden Dollar nun abgeschlossen ist. Es handelte sich bereits um die zweite Kapitalerhöhung innerhalb von drei Monaten: Bereits Anfang September hatte Tesla mitgeteilt, durch den Verkauf weiterer Anteilsscheine bis zu fünf Milliarden Dollar einnehmen zu wollen.

