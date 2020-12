Aral in Wuppertal: Laden und Tanken unter einem Dach

Aral hat in Wuppertal seine ersten HPC-Lader unter einem vorhandenen Tankstellendach in Betrieb genommen. Die beiden 300-kW-Säulen mit je zwei Ladepunkten stehen an der Nevigeser Straße 31. Aral wird in den nächsten Wochen weitere HPC-Infrastruktur an Tankstellen in Deutschland eröffnen.

Es ist noch rar, dass Laden und Tanken unter einem gemeinsamen Dach angeboten werden. Aral-Vorstand Patrick Wendeler spricht folglich mit Blick auf die Eröffnung der HPC-Säulen in Wuppertal von einer „bautechnischen Besonderheit“. Es handele sich um die erste Station von Aral europaweit, bei der dieser Ansatz realisiert worden sei.

Der Mineralölkonzern hatte 2019 zunächst fünf Pilot-Ladeparks eröffnet und daraufhin diesen Sommer den Rollout von über 100 Schnellladepunkte binnen eines Jahres an seinen deutschen Tankstellen in Aussicht gestellt. Jetzt heißt es, dass dieses Ziel pünktlich erreicht werden soll: Die 100 Ladepunkte an 25 Stationen würden im Januar ans Netz gehen, heißt es, stets zwei HPC-Säulen mit vier Ladepunkten wie im Fall von Wuppertal.