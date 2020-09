EnBW nimmt neue Schnelllader an Raststätte Werratal Süd in Betrieb

Der Energieversorger EnBW hat gemeinsam mit Tank & Rast einen neuen Schnellladepark an der Raststätte Werratal Süd an der A4 in Hessen eröffnet. Die Besonderheit des Standorts: Erstmals auf der deutschen Autobahn finden sich Ladestationen für Elektroautos neben Zapfsäulen für klassische Kraftstoffe.

Werratal Süd sei somit die erste Raststätte, an der alle Antriebsarten unter einem Dach vereint seien, so EnBW und Tank & Rast in einer gemeinsamen Mitteilung. Das gilt natürlich nur, wenn man die Batterie-elektrischen Autos als Stellvertreter für elektrisch angetriebene Fahrzeuge sieht – eine Wasserstoff-Tankstelle gibt es dort noch nicht.

An der Raststätte in Fahrtrichtung Eisenach kurz vor der hessisch-thüringischen Landesgrenze hat EnBW insgesamt vier Alpitronic Hypercharger mit Ladeleistungen von bis zu 300 kW installiert. Somit ergeben sich acht mit Ökostrom betriebene Schnelllade-Punkte. Auf dem Tankstellendach ist zwar eine PV-Anlage installiert, diese deckt aber laut der Mitteilung an einem sonnigen Tag ungefähr 25 Prozent des Stromtagesbedarfs der Raststätte im Normalbetrieb ab – ohne die Schnelllader wohlgemerkt.

„Wir haben bereits vor Jahren erkannt, dass eine flächendeckende Ladeinfrastruktur entlang der Autobahnen wichtig für die Akzeptanz und damit den Erfolg der Elektromobilität ist“, so Peter Markus Löw, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Tank & Rast Gruppe. „Mit der Zusammenlegung von Ladeinfrastruktur und klassischen Antriebsarten unter ein Dach erfolgt für uns der logische nächste Schritt, Elektromobilität unseren Kunden noch attraktiver anbieten zu können.“

– ANZEIGE –

Für EnBW-Vertriebschef Timo Sillober sind die neuen Ladesäulen Teil des Ausbaus einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur. „So vernetzen wir gemeinsam in Deutschland wichtige Verkehrskorridore, heben die Grenzen in der Versorgung mit Elektroladestationen zwischen Stadt und Autobahn auf und machen Elektromobilität damit langstreckentauglich“, sagt Sillober.

Gefördert wurde die Anlage vom Bundesverkehrsministerium und dem Hessischen Ministerium für Verkehr, Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. „Die Elektroladestationen in Werratal Süd zeigen deutlich, dass die Elektromobilität zunehmend den Stellenwert der klassischen Antriebsarten erreicht“, sagt Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. „Das ist ein wichtiges Signal für all diejenigen, welche auf die Elektromobilität umsteigen wollen.“

Auf Rastplätzen von Tank & Rast sind derzeit 790 Ladesäulen in Betrieb. Neben EnBW kooperiert das Unternehmen auch mit E.On, Innogy, Ionity und neuerdings auch E-Wald. E-Wald wird ebenfalls an einigen Raststätten Hypercharger errichten.

Quelle: Info per E-Mail, tank.rast.de