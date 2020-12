Hyundai prüft angeblich Aus des Kona Electric in Südkorea

Hyundai erwägt offenbar, den Verkauf seines Kona Electric auf dem südkoreanischen Markt zu beenden, nachdem es zuletzt zwei Rückrufaktionen für das Elektromodell gegeben hatte. Die Verkäufe des Kona Electric in Europa sollen jedoch fortgesetzt werden.

Das schreibt die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf lokale Medienberichte. Im Oktober rief Hyundai alleine in Südkorea über 25.000 rein elektrische Kona-Modelle wegen Batterieproblemen zurück. Kürzlich musste der Hersteller in seiner Heimat zudem über 50.000 Exemplare des Kona Electric und des Brennstoffzellen-Modells Nexo wegen fehlerhafter elektronischer Bremssysteme in die Werkstätten beordern.

Hyundai lehnte es bislang ab, die Berichte über einen möglichen Verkaufsstopp für den Kona Electric in Südkorea zu bestätigen, erklärte jedoch gegenüber Reuters: „Wir prüfen verschiedene Optionen, während wir uns auf die Einführung des mittelgroßen Crossover-Elektrofahrzeugs Ioniq 5 vorbereiten.“ Dabei handelt es sich um das erste Elektroauto der Südkoreaner auf Basis der neuen Plattform E-GMP, zu der der Konzern erst Anfang des Monats Details verraten hat. Der auf der Studie 45 basierende Ioniq 5 wird dadurch unter anderem mit einem 800-Volt-System ausgerüstet sein. Der Marktstart ist für 2021 geplant.

Früheren Berichten zufolge wird der Ioniq 5 zwei Batterie-Optionen mit 58 bzw. 73 kWh erhalten. Bei der Präsentation Anfang Dezember gab Hyundai auch auf Nachfrage nicht die Spanne der Batteriekapazitäten an, die mit der E-GMP möglich sind. Fakt ist dagegen, dass weiter Ioniq-Modelle folgen werden. Hintergrund ist, dass Hyundai die bisherige Modellbezeichnung Ioniq zur eigenen Submarke für künftige Batterie-elektrische Fahrzeuge auf Basis der E-GMP mit 800-Volt-Technik macht.

