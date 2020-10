Hyundai ruft in Südkorea wohl 25.000 Kona Electric zurück

Hyundai wird in Südkorea nach Informationen des dortigen Verkehrsministeriums über 25.000 rein elektrische Kona-Modelle wegen eines möglichen Fehlers in den Batteriezellen von LG Chem zurückrufen. Offen ist, ob auch Modelle in anderen Ländern zurückgerufen werden.

Hintergrund des Rückrufs ist, dass eine Reihe von Fahrzeugen dieses Modells in Brand geraten waren. Laut einem „Reuters“-Bericht handelt es sich aber um einen freiwilligen Rückruf des Autobauers, keine vom Ministerium angeordnete Rückruf-Aktion. Ab dem 16. Oktober sollen 25.564 Kona Elektro zurückgerufen werden.

Offen ist aber, welche Fahrzeuge genau betroffen sind: Laut Reuters handelt es sich um Exemplare, die zwischen September 2017 und März 2020 gebaut wurden. Wie der „Korea Herald“ schreibt, soll es sich aber nur um den Zeitraum vom 29. September 2019 bis zum 13. März 2020 handeln.

Zudem ist auch der genaue Umfang des Rückrufs unklar. Wie der „Korea Herald“ weiter berichtet, wird Hyundai bei dem Rückruf „batterie-bezogene Software“ updaten und das gesamte Batteriesystem ersetzen. Laut „Korea JoongAng Daily“ werde Hyundai nach dem Update des Batteriemanagements „alle Anomalien in den Batterien untersuchen und diese sofort ersetzen, wenn Anzeichen von Schäden vorliegen, einschließlich wesentlicher Änderungen der Batterietemperatur“. Der „Reuters“-Bericht enthält keine Angaben über den Umfang des Rückrufs.

Es wäre eine wichtige Unterscheidung, ob die Batterien generell getauscht werden oder nur, falls das geupdatete BMS einen Verdacht auf einen Schaden erfasst – das würde die Kosten des Rückrufs massiv beeinflussen.

Ebenfalls noch unklar ist, ob auch Fahrzeuge in Deutschland betroffen sind. Bis zum Produktionsstart des Kona Elektro im europäischen Werk in Tschechien wurden alle Exemplare aus Ulsan importiert. Bei der 100-kW-Version des Kona Elektro ist das heute noch der Fall, da in Nosovice nur der 150-kW-Kona für Europa gebaut wird. Sobald Hyundai Motor Deutschland auf eine Anfrage von electrive.net reagiert, werden wir die Antwort an dieser Stelle nachreichen.

Insgesamt seien laut dem südkoreanischen Verkehrsministeriums 13 Brandfälle bei dem Kona Electric dokumentiert, darunter jeweils ein Fall in Kanada und Österreich. Hyundai bezeichnete den Rückruf als „proaktive Reaktion auf den Verdacht einer fehlerhaften Produktion von Hochvoltbatterien in den Fahrzeugen, die möglicherweise zu den gemeldeten Bränden beigetragen haben“.

Die Batteriezellen im Kona Electric werden von LG Chem zugeliefert. Der Zulieferer weist aber die Verantwortung von sich: Eine gemeinsam mit Hyundai durchgeführte Nachstellung habe nicht zu einem Brand geführt. Damit könnten die Fahrzeugbrände laut LG Chem „nicht auf fehlerhafte Batteriezellen zurückgeführt werden“. Dennoch werde sich LG Chem weiterhin aktiv an zukünftigen Ermittlungen von Hyundai beteiligen, um die Ursache zu finden.

An der südkoreanischen Börse gaben die Aktien von Hyundai um 1,4 Prozent nach, da die Anleger offenbar die Kosten des Rückrufs fürchten. Sollten dabei die ganzen Batterien getauscht werden, könnte der freiwillige Rückruf sehr teuer werden. Im Gegensatz zu Hyundai legten die LG-Chem-Papiere um 1,8 Prozent zu.

