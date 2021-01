Uber will Uber Green stark ausbauen

Der Fahrtenvermittler Uber baut sein Angebot Uber Green mit Elektro- und Hybridautos in Nordamerika massiv aus. Nach dem Start in 15 Städten im vergangenen September hat Uber angekündigt, den Dienst in 1.400 weiteren Städten Nordamerikas verfügbar zu machen.

Laut US-Medienberichten soll die starke Expansion von Uber Green aber vorerst auf die USA und Kanada begrenzt sein – von Europa ist dort nicht die Rede. Der Testlauf von Uber Green fand auch in Städten in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal statt. Damals ließ es, diese Städte würden „rund 80 Prozent des europäischen Geschäfts“ stehen. Nun liegt der Fokus offenbar mehr auf New York City, Washington DC, Austin, Houston oder Winnipeg.

Uber hatte im September 2020 versprochen, dass bis zum Jahr 2040 weltweit alle über seine Plattform gebuchten Fahrten mit Elektrofahrzeugen bzw. Mikromobilitäts-Angeboten wie E-Scooter oder Mietfahrrädern zurückgelegt werden. In Nordamerika und Europa soll das Ziel schon 2030 erreicht werden.

In diesem Zuge wurde auch Uber Green angekündigt: Kunden sollen in der App eine „grüne Fahrt“ anfragen können. Damit verbunden sind für die Fahrer höhere Zuschüsse, die teilweise durch eine höhere Gebühr vom Kunden, aber auch durch Uber finanziert wird. Damit will der Vermittler bei Elektro- und Hybirdfahrzeugen eventuelle Mehrkosten für die Fahrer ausgleichen. Darüber hinaus gibt es Partnerschaften mit Herstellern, über die Fahrer E-Autos vergünstigt leasen können – mit General Motors für die USA und Kanada sowie der Renault-Nissan-Allianz für europäische Städte in Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und Portugal.

