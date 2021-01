Kommt der Renault 5 Prototype ab 2023 in Serie?

Renault plant offenbar tatsächlich eine Serienversion seines kürzlich präsentierten rein elektrischen Renault 5 Prototype. Laut einem Medienbericht soll diese auf der neuen Plattform CMF-B EV für elektrische Kompaktfahrzeuge aufbauen und ab 2023 im Werk in Douai gebaut werden.

Wie „Automotive News“ berichtet, sei 2025 ein weiteres Renault-Modell auf Basis der Plattform CMF-B EV geplant – möglicherweise ein vom Klassiker Renault 4 inspiriertes Crossover oder SUV. Auch die Marke Alpine wird – wie der Renault 5 Prototype im Rahmen der Strategie-Präsentation von Renault angekündigt – diese Plattform nutzen und plant darauf aufbauend einen E-Kompaktsportwagen im B-Segment.

Mögliche technische Daten des elektrischen Renault 5 oder die grundsätzlich möglichen Spezifikationen der CMF-B EV werden in dem Bericht aber nicht genannt. Bisher setzt Renault bei seinen kleinen Elektro-Modellen Zoe und Twingo Electric auf proprietäre Lösungen, nicht auf elektrifizierte Plattformen im größeren Stil für die Marke oder gar im Allianz-Verbund mit Nissan und Mitsubishi.

Bei der CMF-B EV handelt es sich um keine komplette Elektro-Neuentwicklung, sondern eine Modifikation der CMF-B-Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz. Die „Common Module Family“ wird seit 2013 genutzt und erlaubt frontangetriebene Fahrzeuge vom A-Segment bis zum C/D-Segment. Die CMF-B ist folglich für das B-Segment optimiert und wird unter anderem vom aktuellen Renault Clio, Renault Captur, Nissan Juke und Nissan Note genutzt. Die CMF-B EV ist aber nicht mit der größeren Elektro-Plattform CMF-EV zu verwechseln, auf der etwa der Nissan Ariya und der Renault Mégane eVision basieren wird.

Im Umfeld der Strategie-Präsentation soll laut „Automotive News“ der Renault-Chefingenieur Giles le Borgne gesagt haben, man werde eine „elektrische Version der CMF für Kleinwagen“ ableiten, um ein komplettes Angebot machen zu können. Einer elektrifizierten Plattform für das B-Segment käme eine wichtige Rolle zu: Der Clio und der Captur gehören zu den meistverkauften Modellen von Renault, der Zoe ist eines der gefragtesten Elektroautos in Europa. Bisher gibt es den Clio und Captur jedoch maximal als Hybrid bzw. im Falle des Captur als PHEV.

Die Frage, ob eine Serienversion des Renault 5 Prototype das Aus für den Zoe bedeuten würde, hat Renault übrigens schon im Vorfeld beantwortet. „Die Antwort lautet nein, denn der Zoe ist das meistverkaufte E-Auto in Europa“, sagte Designchef Laurens van den Acker gegenüber „Autocar“. „Es wäre albern, Fahrzeuge zu stoppen, die in ihrem Segment am besten verkauft werden.“

