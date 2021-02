Fastned sammelt 150 Millionen Euro ein

Der niederländische Schnelllade-Anbieter Fastned hat im Rahmen eines Angebots mit beschleunigtem Bookbuilding 150 Millionen Euro eingenommen. Die Gelder sollen in den Ausbau des Ladenetzes investiert werden – wohl auch in Deutschland.

Im Rahmen der Anleihe-Emission seinen 1,875 Millionen neue „Hinterlegungsscheine für Stammanteile“ ausgegeben worden, was 12,5 Prozent des derzeit ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft entspreche, so Fastned in der Mitteilung. Die neuen Anteilsscheine seien zu einem Preis von je 80 Euro platziert worden, womit sich der Bruttoerlös von 150 Millionen Euro ergebe.

Fastned gibt weiter an, dass der Erlös dazu verwendet werden soll, das „fest geplante Netzwerk von 164 zusätzlichen Ladestationen“ zu errichten – derzeit verfügt Fastned über 133 Ladestationen. Dabei geben die Niederländer auch an, die Entwicklung des möglichen Netzwerks zu beschleunigen und „Investitionskosten in Bezug auf wichtige bevorstehende staatliche Ausschreibungen, einschließlich in Frankreich und Deutschland, zu finanzieren“.

Bei den staatlichen Ausschreibungen in Deutschland handelt es sich offenkundig um jene 1.000 DC-Ladeparks, die der Bund auf Basis des Schnellladegesetzes ausschreiben will. Direkt von Fastned bestätigt wird das aber nicht.

– ANZEIGE –









„Wir freuen uns sehr über diese erfolgreiche Kapitalaufnahme, die es Fastned ermöglicht, ihre Expansionspläne erheblich voranzutreiben“, sagt Fastned-CEO Michiel Langezaal. „Durch diese Kapitalaufnahme können wir in zahlreichen Ländern mehr und größere Schnellladestationen errichten und so unserem Anspruch gerecht werden, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität dadurch zu beschleunigen, dass wir E-Autofahrern größere Unabhängigkeit ermöglichen.“

Langezaal gibt auch an, dass an der Transaktion nicht nur Bestands-Investoren teilgenommen haben, sondern auch „solide institutionelle Investoren“ gewonnen werden konnten – „als Verstärkung der Fastned-Gesellschafterbasis“.

fastnedcharging.com (PDF)