BYD: Planungen für europäische Batteriefabrik gehen voran

BYD bereitet seine erste Batteriefabrik in Europa vor und sucht hierfür bereits nach Ingenieuren. Wichtige Eckdaten wie etwa den geplanten Standort, Zeitplan oder die Produktionskapazität nennen die Chinesen aber noch nicht.

Klar ist aber, dass dort Zellen für Elektro-Pkw gebaut werden sollen und nicht für das ungarische E-Bus-Werk von BYD. „Die Planung des Werks sieht vor, die Lieferung an europäische Automobilkunden vorzubereiten und den weiteren Ausbau des BYD-Überseegeschäfts vorzubereiten“, sagte ein Vertreter von der Nachrichtenagentur Reuters.

Ebenfalls noch nicht bestätigt ist, welche Zelltechnologie BYD dort fertigen will. Wahrscheinlich – aber eben noch nicht bestätigt – ist, dass es sich dabei um die „Blade Battery“, also LFP-Zellen, handeln wird. Diese Batterie wird auch im Tang EV eingesetzt, den das Unternehmen in Norwegen verkauft.

BYD hatte die „Blade Battery“ im März 2020 vorgestellt und als besonders sicher angepriesen. Bisher werden die Zellen in dem E-SUV Tang (auch für China) und der E-Version der Limousine Han eingebaut. Ebenfalls 2020 hatte BYD die Komponenten-Marke FinDreams angekündigt, über die BYD-Entwicklungen wie die „Blade Battery“ anderen Autobauern angeboten werden sollen.

Wie diese Woche bekannt wurde, verhandeln BYD und die Hyundai Motor Group offenbar über die Belieferung mit den LFP-Zellen. Laut südkoreanischen Medien will Hyundai die „Blade Battery“ aber vor allem in seinen China-Modellen einsetzen.

BYD mit Sitz in der südchinesischen Stadt Shenzhen hat 2020 426.972 Fahrzeuge verkauft, darunter 189.689 Elektrofahrzeuge. Die Batterien hierfür kamen aus eigener Herstellung.

