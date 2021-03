Dacia Spring: In Deutschland ab 10.920 Euro nach FÃ¶rderung

Dacia hat sein Elektromodell Spring zum Start der Vorbestellungen am 20. März nun auch in Deutschland eingepreist. Der Basis-Listenpreis liegt hierzulande bei vergleichsweise üppigen 20.490 Euro für die Einstiegsversion „Comfort“. Die Markteinführung in Deutschland wird für Herbst 2021 angekündigt.

Wie bei der Vorstellung des Spring im vergangenen Jahr angekündigt, soll es drei Versionen des Elektro-Dacias geben: ein Privatkunden-, ein Business- und ein Cargo-Modell. Neuigkeiten verkündet Dacia in Bezug auf den deutschen Markt in einer aktuellen Mitteilung nun zur Privatkunden-Version. Diese soll in der Einstiegsversion „Comfort“ für 20.490 Euro zu haben sein. In Frankreich sind es ab 16.990 Euro. Ein gewaltiger Unterschied. Gut möglich, dass Dacia auf die höhere Förderung in Deutschland wettet und vermeiden will, dass der Stromer nach Förderung zu einem vierstelligen Euro-Preis zu haben ist. Denn nach Abzug der staatlichen Förderung und des Herstelleranteils wird der Dacia Spring „Comfort“ in Deutschland künftig ab 10.920 Euro erhältlich sein.

Allerdings bringt Dacia im Herbst zunächst die höhere Ausstattungsvariante „Comfort Plus“ auf den Markt. Sie wird ab 21.790 Euro kosten, nach Förderung sind es 12.220 Euro. Zum Vergleich: In Frankreich kommt diese Version für 18.490 Euro vor Förderung in den Handel.

Der Bestellstart am 20. März bezieht sich denn auch auf den Dacia Spring in „Comfort Plus“-Ausstattung. „Teilnehmer des Dacia Spring Exklusivprogramms können das Modell über eine Online-Kontaktanfrage zum Handel vorbestellen“, teilt die Renault-Marke mit. Die Ausstattungsunterschiede zwischen „Comfort“ und „Comfort Plus“ hatten wir bereits in einem früheren Bericht ausgeführt. Wichtig zu wissen ist vor allem, dass eine CCS-Schnellladeoption mit 30 kW Ladeleistung 600 Euro Aufpreis kostet und diese beim Basismodell nicht erhältlich ist.

Auch zur Business-Version des Dacia Spring geht der Autobauer in seiner Mitteilung für Deutschland noch kurz ein. Diese Variante ist bekanntlich nur in einer Ausstattung erhältlich und speziell für das Carsharing und Geschäftskunden konzipiert. „Bereits vor der offiziellen Markteinführung im Herbst wird der neue Dacia Spring in einer so genannten Business-Version für Kunden-Probefahrten bei teilnehmenden Dacia Partnern in Deutschland zur Verfügung stehen“, kündigt Dacia an. Probefahrten könnten ebenfalls ab dem 20. März ausgemacht werden. In den nächsten Wochen wird die Business-Version ihr Debüt beim französischen Autovermieter und Supermarktbetreiber E.Leclerc geben.

Der Dacia Spring ist bekanntlich eine Adaption des in China verkauften Renault-Modells City K-ZE, welches dort seit September 2019 verkauft wird. Das Datenblatt des E-SUV in aller Kürze: Der Spring ist 3,73 Meter lang, 1,62 Meter breit und 1,49 Meter hoch. Der Radstand von 2,42 Metern soll auch größeren Mitfahrern genügend Platz bieten. Der E-Motor leistet 33 kW, die Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 27,5 kWh. An Wechselstrom soll der Spring mit bis zu 6,6 kW laden können. An einer Wallbox mit 3,7 kW liegt die Ladezeit bei weniger als acht Stunden, mit 7,4 kW oder mehr sind es fünf Stunden. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Dacia mit 125 km/h an.

dacia-presse.de