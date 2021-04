Li-Cycle baut neue Recyclinganlage in Arizona

Die kanadische Recyclingfirma Li-Cycle errichtet eine weitere Recyclinganlage für Elektroauto-Batterien. Es ist die zweite Anlage des Unternehmens in den USA und die dritte insgesamt.

Die „Spoke 3“ genannte neue Anlage wird in Gilbert im US-Bundesstaat Arizona entstehen und soll bis zu 10.000 Tonnen Altbatterien pro Jahr verarbeiten können, wodurch sich die Gesamt-Recyclingkapazität von Li-Cycle auf 20.000 Tonnen jährlich verdoppeln werde.

Konkret will Li-Cycle in dem Werk, wie auch in den anderen Werken, Batterie-taugliche Materialien aus Komponenten von Altbatterien – der sogenannten schwarzen Masse – raffinieren. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Kobalt, Nickel und Lithium. Seinen Recycling-Ansatz beschreibt Li-Cycle als zweistufigen Prozess unter Verwendung mechanischer und hydrometallurgischer bzw. nass-chemischer Verfahren. Man sei mit diesem Ansatz in der Lage, alle Varianten der Kathoden- und Anodenchemie innerhalb des Lithium-Ionen-Spektrums zu recyceln, ohne dass eine Sortierung nach bestimmten Chemikalien erforderlich sei, so die Kanadier.

Li-Cycle verfügt bereits über eine Demonstrationsanlage im kanadischen Kingston. Durch sie bestimmte das Unternehmen nach eigenen Angaben die „wichtigsten Entwurfskriterien für den Bau des ersten kommerziellen Hubs“ in den USA. Im September 2020 hatte das Unternehmen eine weitere Anlage in Rochester im US-Bundesstaat New York angekündigt, die 2022 in Betrieb gehen soll. Insgesamt plant das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren weltweit 20 Recyclinganlagen.

Darüber hinaus gab Li-Cycle im Februar dieses Jahres den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über den Zusammenschluss mit Peridot Acquisition Corp. bekannt. Nach Abschluss, der für das zweite Quartal 2021 erwartet wird, werde das Gemeinschaftsunternehmen den Namen Li-Cycle Holdings Corp. tragen. Li-Cycle beabsichtigt, die Notierung der Stammaktien des neuen Unternehmens an der New York Stock Exchange unter dem neuen Tickersymbol „LICY“ zu beantragen.

li-cycle.com