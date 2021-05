eMobility update: Mercedes EQA mit Allrad, Genesis bringt E-Modelle in Europa, Tesla Kathoden, Quantron

Hallo zum „eMobility Update“. Das sind unsere Themen: Mercedes EQA als Allrad bestellbar ++ Genesis bringt drei E-Modelle nach Europa ++ Tesla will saubere Kathoden-Produktion ++ Quantron vertreibt Mini-Nutzfahrzeug ++ Aral baut Ladesäulen an Rewe-Supermärkten ++

#1 – Mercedes EQA als Allrad bestellbar

Mercedes-Benz bietet für seinen Kompakt-Stromer EQA ab sofort zwei weitere Versionen an. Nach dem bereits seit Februar bestellbaren Fronttriebler EQA 250 mit 140 kW können jetzt auch zwei Allrad-Varianten geordert werden. Da wäre zum einen der EQA 300 4MATIC. Dieser kommt auf 168 kW Leistung. Noch etwas mehr leistet der EQA 350 4MATIC mit 215 kW. Beide Allrad-Modelle haben die 66,5-kWh-Batterie an Bord. Ihre WLTP-Reichweiten liegen bei 400-426 bzw. 409-432 Kilometern.

#2 – Genesis bringt drei E-Modelle

Hyundais Luxusmarke Genesis hat Details zu ihrem Europastart in diesem Jahr verkündet. Der offizielle Verkaufsstart für Deutschland, die Schweiz sowie Großbritannien ist für den Sommer geplant – zunächst mit Verbrenner-Modellen. Ab Ende 2021 sollen aber gleich drei reine Elektroautos folgen. Zunächst kommt die kürzlich als Electrified G80 präsentierte Luxuslimousine und danach zwei weitere Elektro-Modelle. Eines davon soll auf einer reinen E-Plattform basieren. Es wird daher vermutet, dass es sich bei letzterem um den Genesis GV60 handeln wird, der wie seine Vorbilder Kia EV6 und Hyundai Ioniq 5 auf der konzerneigenen 800-Volt-Plattform basieren soll.

#3 – Tesla: Saubere Kathoden-Produktion dank Übernahme?

Tesla hat offenbar ein kleines kanadisches Unternehmen namens Springpower International übernommen. Dahinter steckt wohl der beim Battery Day angekündigte Plan, den Wasserverbrauch der Kathodenproduktion stark zu senken. Zunächst hatte der Branchen-Pionier wohl eine Reihe von Patentanmeldungen des Unternehmens für insgesamt gerade mal drei US-Dollar gekauft. In einer dieser Anwendungen wird ein innovativer Prozess beschrieben, den Tesla offenbar nutzen möchte. Bei der Herstellung von Kathoden für Batterien von E-Autos werden große Mengen an kontaminiertem Wasser erzeugt – mit Ammoniak, Metallpartikeln und weiteren Chemikalien. Durch das Verfahren von Springpower wird die chemische Lösung geschickt umgewälzt, so dass keine teure Wasseraufbereitung erforderlich ist. So entsteht kein Abwasser, sondern das in dem Umwälz-Prozess gereinigte Wasser kann direkt wiederverwendet werden.

#4 – Quantron vertreibt Mini-Nutzfahrzeug

Die Firma Quantron rückt ein vollelektrisches Mini-Nutzfahrzeug ins Rampenlicht. Als Vertriebspartner des österreichischen Herstellers MUP Technologies bietet Quantron das Fahrzeug in zwei Serien an: als Geräteträger in der M-Serie und als Transporter in der T-Serie. Beide Modelle gehören der Zulassungsklasse N1 mit einem maximal zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen an und können ergo mit einem Führerschein der Klasse B gefahren werden. In einer uns vorliegenden Mitteilung betont Quantron, dass sich der nur 1,60 Meter breite Q-Elion mit zahlreichen An- und Aufbauten ausstatten lässt. Hergestellt werden die Fahrzeuge von MUP mit Sitz in Stallhofen.

#5 – Aral baut Ladesäulen an zwei Rewe-Supermärkten

Die Tankstellenkette Aral erprobt mit Pilotstationen in Ingolstadt und Wiesbaden nun auch das Laden an Rewe-Supermärkten. Anders als an den eigenen Standorten sollen dabei aber keine HPC-Säulen zum Einsatz kommen, sondern DC-Lader niedrigerer Leistungsklassen – und auch AC-Säulen. Ende März sind die ersten Ladesäulen bei Rewe in Ingolstadt in Betrieb gegangen, wie Aral nun mitteilt. Ende Mai soll ein zweiter Teststandort an einem Rewe-Markt in Wiesbaden-Erbenheim folgen. Auf dem Parkplatz stehen jeweils eine 50-kW-Säule mit CCS- und CHAdeMO-Anschluss sowie eine AC-Säule mit zwei Ladepunkten à 22 kW. Sie werden von Aral unter der neuen Marke Aral Pulse betrieben.

