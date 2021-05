Wir bringen Umweltfreundlichkeit auf die Straße: Brennstoffzellen-Antriebe von Proton Motor für Nutzfahrzeuge

Der bayerische Wasserstoff-Brennstoffzellen-Produzent Proton Motor Fuel Cell GmbH ermöglicht Nutzfahrzeugherstellern die Realisierung von klimaneutralen Brennstoffzellen-Antrieben im Truck-, Bus-, Kommunal- und Off-Highway-Segment. Dabei ist das Unternehmen auf modulare Systeme spezialisiert und verwendet graphitische Bipolarplatten, da nur diese die technischen und kommerziellen Anforderungen der Anwendungen erfüllen.

Durch sehr hohe Brennstoffzellen-Leistung in Verbindung mit modular skalierbaren Systemen kann jede Leistungsanforderung erfüllt werden. Mittels Integration elektronischer Bauteile – wie etwa Vorladeeinheiten und Hauptschütze – direkt auf der Brennstoffzelle, d.h. auf dem Stack selbst, erhöht sich die Robustheit bzw. verringert sich die Gesamtkomplexität.

Wir liefern Komplettsysteme mit unseren selbst designten Brennstoffzellen inkl. Steuerung und Software mit den gängigen Kommunikationsschnittstellen zum Fahrzeug als „Plug & Play“. Optional kann ein abgestimmter DC-DC-Wandler mit in den Systemlieferumfang integriert werden. Im Bereich Wasserstofftanks arbeitet Proton Motor mit Partnern zusammen.

Seit über 20 Jahren ausgezeichnet emissionsfrei unterwegs

Das seit 1998 erfolgreich weltweit agierende Unternehmen mit börsennotierter UK-Holding hat alle Bereiche – Brennstoffzellen-Entwicklung/-Fertigung sowie Systemmontage und Testing – an einem Standort nahe bei München gebündelt. Mit aktuell über hundert Mitarbeitern sind zudem schlagfertige und flexible Strukturen garantiert. Schneller passgenauer Service ist durch eigene Wartungsteams innerhalb von Europa ohne Zeitverschiebung gewährleistet. Zudem wird eine Zertifizierungsmöglichkeit angeboten, damit Kunden und Endanwender den 1st und 2nd Level Support eigenständig machen können.

Das HyRange®-System von Proton Motor zur Reichweitenverstärkung ist mit dem Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2021 ausgezeichnet.

Proton Motor ist Experte für klimaneutrale Brennstoffzellen-Antriebe im Truck-, Bus-, Kommunal- und Off-Highway-Segment.

Der Produktions-Standort des Wasserstoff-Brennstoffzellen-Spezialisten Proton Motor im bayerischen Puchheim nahe München.



Für die Zukunft ist Proton Motor als zuverlässiger Lieferant von alternativer „grüner“ Antriebstechnologie optimal aufgestellt. So verfügt der Cleantech-Experte über eine vollautomatische Brennstoffzellen-Fertigungsanlage für die Serienproduktion – der sogenannte Stackroboter – und hat sich in Projekten mit EU-Kontext u.a. für Müllsammelanwendungen etabliert. Unser derzeit stark nachgefragtes HyRange®-System zur Reichweitenverstärkung wurde jüngst mit dem „Internationalen busplaner Nachhaltigkeitspreis 2021“ ausgezeichnet.

Für weiteres Wachstum respektive spezifische Beauftragungen sollen mit innovativen Nutzfahrzeugherstellern und Integratoren maßgeschneiderte Brennstoffzellen-Lösungen in den Verkehr gebracht werden. Auch für kleinere Nutzfahrzeughersteller, welche nicht über umfassende Engineering-Ressourcen verfügen, präpariert Proton Motor den Weg in emissionsfreie automotive Mobilität.

Bei diesem Beitrag handelt es sich um ein Advertorial. Für die Inhalte ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Sie haben Interesse an dieser Werbeform? Dann sprechen Sie uns via werbung@electrive.net gerne an!