Hermes startet weitere Tests von E-Lastenrädern

Hermes Germany weitet seine Tests mit E-Lastenrädern aus: In Dresden und Leipzig werden nun zwei zusätzliche Loadster des Herstellers Citkar in den Innenstädten auf Herz und Nieren geprüft. Auch für Citkar ist das ein interessanter Testlauf.

Die Tests haben bereits Ende Mai begonnen, die ersten Rückmeldungen bezeichnet der Logisitker als „sehr positiv“. „Besonders in Städten wie Leipzig und Dresden mit dem hohen Verkehrsaufkommen und der immensen Stoppdichte für unsere Zusteller*innen sind Lastenräder einfach eine perfekte Ergänzung in der Paketzustellung“, sagt Martin Jugel, Manager Last Mile der Area Leipzig bei Hermes Germany.

Die beiden Cargo-Bikes werden für jeweils vier Wochen in den Innenstädten von Dresden und Leipzig getestet. Die Erkenntnisse aus den Tests wollen die beiden Partner nutzen, um das Lastenrad weiterzuentwickeln. „Wir haben schon mit einigen Lastenrad-Herstellern zusammengearbeitet, um die Räder noch besser auf die KEP-Branche anzupassen“, sagt Jugel. „Und uns gefällt das citkar-Modell einfach sehr gut. Die Vorteile liegen auf der Hand.“

In Berlin setzt Hermes wie berichtet im Rahmen eines zwölfmonatigen Langzeittests 18 E-Cargobikes von Onomotion ein.

Jonas Kremer, Gründer und CEO von Citkar, kennt die Ansprüche der KEP-Branche. „Aufgrund des wachsenden Zustellungsaufkommens muss der Transport auf der letzten Meile komplett neu gedacht werden, um zukunftsfähige, umsetzbare und vor allem nachhaltige Konzepte zu entwickeln“, sagt Kremer.

Nach einigen Verzögerungen wird der Loadster seit Oktober 2020 in Serie gebaut. Neben Hermes ist die Deutsche Telekom ein weiterer Kunde.

