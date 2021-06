Aiways kürt Vertriebspartner für Italien

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways nimmt den nächsten Exportmarkt in Europa in Angriff. Über eine Kooperation mit dem italienischen Fahrzeugimporteur Koelliker Group soll das E-SUV Aiways U5 noch in diesem Jahr auch in Italien verkauft werden.

Vor diesem Hintergrund will die Koelliker Group zwei Exemplare des U5 bereits ab dieser Woche auf der Milano Monza Auto Show vorstellen. Bisher hat Aiways mehr als 2.500 Exemplare des E-SUV nach Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich und in die Niederlande exportiert. Neben Italien sollen bis Ende des Jahres noch weitere Länder der EU und der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) folgen.

Der Vertrieb erfolgt stets online oder über spezielle Händler. In Deutschland ist das Modell seit dem vergangenen Jahr bestellbar. Servicepartner ist hierzulande die Elektronik-Discounter-Kette Euronics.

– ANZEIGE –

Vor rund einen Monat hat Aiways unterdessen erstmals Bilder der Serienversion seines zweiten Elektromodells veröffentlicht. Das Crossover-Coupé Aiways U6 kann in China bereits reserviert werden, der Vorverkauf in Europa soll noch in diesem Jahr beginnen. Erste Vorserienfahrzeuge hat Aiways in seinem Werk in Shangrao nach eigenen Angaben bereits produziert.

Der U6 basiert wie der U5 auf der selbst entwickelten skalierbaren Plattform Aiways MAS (More Adaptable Structure). Die Serienversion übernimmt nahezu alle Details der vor einem Jahr vorgestellten Konzeptstudie Aiways U6 ion. Dabei wollen sich die Chinesen an der Philosophie „Form follows Function“ orientiert haben – der U6 soll Leichtbau- und Aerodynamik-Themen „gelungen“ umsetzen, wie aus einer früheren Mitteilung von Aiways hervorgeht.

media.ai-ways.eu