Tesla meldet 1.000 Supercharger in Deutschland

Tesla hat bei Ulm die 1000. Supercharger-Säule in Deutschland in Betrieb genommen. In Rostock gibt es zudem jetzt das erste eigene Zentrum des Unternehmens für Verkauf, Auslieferungen und Service in Mecklenburg-Vorpommern.

Das hat Tesla laut mehreren Medienberichten offiziell bekannt gegeben. Demnach verteilen sich die 1.000 Supercharger hierzulande auf mehr als 90 Standorte. Der Aufbau hat rund sieben Jahre in Anspruch genommen. Den neuesten Standort eröffnet der US-amerikanische Elektroautobauer aktuell an der A7 bei Illertissen nahe Ulm. Dort steht nun offiziell das 1000. Ladesäulen-Exemplar in Deutschland.

Weltweit kommt Tesla auf etwa 2.699 Supercharger-Stationen mit 24.515 Ladepunkte. Das war jedenfalls der Stand im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens zum ersten Quartal 2021. Auf Europa heruntergebrochen sollen es inzwischen gut 600 Tesla-Ladestandorte mit zusammen mehr als 6.100 Ladesäulen sein.

Unterdessen meldet Tesla, in Rostock sein erstes Zentrum für Verkauf, Auslieferungen und Service in Mecklenburg-Vorpommern eröffnet zu haben. Mit dieser neuen Einrichtung erhöht sich die Anzahl von Teslas Service-Standorten in Deutschland auf 15.

