Aiways will 100 intelligente Schnellladestandorte in China errichten

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Aiways hat ein Abkommen über ein Joint Venture mit dem von CATL unterstützten Unternehmen KBVIP geschlossen, um ein Netzwerk von mehr als 100 „AI smart supercharge“ Schnellladestandorte in ganz China zu errichten.

Jede der „AI smart supercharge“ genannten Standorte wird zwischen sechs und zwölf Ladepunkte bieten und in der Lage sein, mit einer PV-Anlage Solarstrom zu generieren und zu speichern.

Besonderer Clou der künftigen Stationen: Während des Ladevorgangs können Nutzer die Batterie ihres Elektroautos überprüfen lassen und erhalten innerhalb von 20 Minuten einen Testbericht ausgehändigt. Aber auch V2G wird als Funktion angesprochen. Näher auf diese Funktionalität vor allem während eines Ladevorgangs wird nicht eingegangen.

„Während der Boom der Elektrofahrzeugindustrie anhält, ist es wichtiger denn je unseren Kunden intelligente Ladestationen zu bieten“, sagt Xiaoying Gu, Chief Operating Officer von Aiways. Und weiter: „Unsere Mission ist es Elektrofahrzeuge für Menschen, die sich überlegen ein Elektrofahrzeug zu kaufen, zugänglicher zu machen und die AI smarten Schnellladestationen sind nur ein Beispiel davon. Wir fühlen uns dazu verpflichtet, dass Elektrofahrzeugerlebnis von Nutzern stets zu verbessern und eine nachhaltige Zukunft für individuelle Mobilität zu schaffen.“

Im September 2021 soll die erste dieser Schnellladestationen in der Nähe der Aiways-Produktionsstätte in Shangrao in Betrieb gehen.

