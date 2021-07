eMobility-Dashboard Juni: 33.420 reine Elektro-Pkw

Genau 33.420 neue Elektro-Pkw wurden laut KBA im Juni in Deutschland neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 311,6 Prozent. Der Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen lag bei 12,2 Prozent.

Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 274.152 Pkw neu auf die Straße – ein Plus von 24,5 Prozent zum Juni 2020. Hintergrund der deutlichen Zuwächse zum Vorjahresmonat – das gilt für alle Vergleiche – sind die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr.

Zu den 33.240 Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 31.314 Neuzulassungen von Plug-in-Hybriden. Dieses Segment verzeichnete im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von 191,3 Prozent. Die Hybrid-Pkw für sich (also ohne Plug-in-Hybride) kamen auf 45.250 Neuzulassungen – ein Plus von 132 Prozent.

Was die Neuzulassungen angeht, kamen die BEV-Pkw im Juni in Deutschland auf einen Anteil von 12,2 Prozent. Im Juni 2020 lag dieser bei 3,7 Prozent. Noch hat das KBA keine Zahlen zu den einzelnen Modellen veröffentlicht, wohl aber zu den Marken. Das Hauptaugenmerk dürfte sicherlich bei Tesla liegen. Die Kalifornier konnten insgesamt 4.466 Elektroautos im Juni 2021 neu auf die Straße bringen – ein Plus von 431 Prozent gegenüber Juni 2020. Die Plug-in-Hybride kamen hingegen auf einen Anteil von 11,4 Prozent (4,9 Prozent im Vorjahresmonat) und die Hybrid-Pkw auf 16,5 Prozent.

Neuzulassungen mit fossilen Brennstoffen gingen gegenüber dem Vorjahresmonat hingegen weiter zurück: Der Anteil der Benziner lag nach einem Rückgang von 4,6 Prozent bei 39,5 Prozent, bei den Diesel-Pkw lag der Anteil nach einem Rückgang von 18,8 Prozent bei 19,9 Prozent.

Nach Abschluss des ersten Zulassungshalbjahres wurde mit insgesamt 1.390.889 Neuwagen ein Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum registriert. Darunter befanden sich 148.716 reine Elektro-Pkw, die somit im ersten Halbjahr 2021 auf einen Anteil von 10,7 Prozent kamen. Zum Vergleich: Im Vorjahreszeitraum waren es insgesamt 44.307 BEV-Neuzulassungen (Anteil von 3,7 Prozent). Von Januar bis einschließlich Juni dieses Jahres kamen zudem 163.571 Plug-in-Hybride neu auf die Straße, was einem Anteil von 11,8 Prozent entspricht.

„Wir werden unser Ziel von einer Million Elektroautos bis 2020, das jedermann für unerreichbar gehalten hat, in diesem Juli erreichen, also mit nur einem halben Jahr Verspätung“, das erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Tage gegenüber dem „Tagesspiegel“. Dabei meint Altmaier offenbar die reine Summe aller Neuzulassungen von Batterie-Elektroautos, Brennstoffzellen-Autos und Plug-in-Hybriden.

Doch es wurden auch viele E-Autos wieder abgemeldet – weil sie verschrottet wurden, verunfallt waren oder ins Ausland exportiert wurden. So lag der Bestand zum 1. Januar dieses Jahres bei rund 590.000 elektrifizierten Fahrzeugen (BEV, PHEV und FCEV). Rechnet man die Neuzulassungen aus diesem Jahr dazu und geht von keiner Abmeldung aus, sind rund 902.000 elektrifizierte Fahrzeuge auf den Straßen Deutschlands unterwegs – eine deutliche Lücke zur Million.

Die steigenden Marktanteile der alternativen Antriebe schlagen sich auch im durchschnittlichen CO2-Ausstoß der im Juni neu zugelassenen Pkw nieder. Er verringerte sich um 19 Prozent – mit 121,7 Gramm CO2 pro Kilometer lag dieser aber immer noch deutlich über dem EU-Ziel von 95 g/km.

