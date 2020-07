eMobility-Dashboard Juni: 8.119 reine Elektro-Pkw

Genau 8.119 Elektro-Pkw wurden laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Juni in Deutschland neu zugelassen. Das waren 2.541 mehr als im Mai (5.578). Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete dieses Segment ein Plus von 41 Prozent.

Während die elektrifizierten Pkw gegenüber dem Vorjahresmonat allesamt ein Plus verzeichneten, ging der Gesamtmarkt jedoch um 32,2 Prozent zurück. So mussten die Benziner beispielsweise ein Minus von 42,2 Prozent und die Diesel-Pkw ein Minus von 34,5 Prozent hinnehmen.

Zusätzlich zu den 8.119 Elektro-Pkw gingen beim KBA im Juni 30.254 Zulassungen für Hybrid-Pkw ein, womit diese ein Plus von 60,8 Prozent gegenüber Juni 2019 verzeichneten. Unter den Hybriden waren auch 10.479 Plug-in-Hybride. Dieses Segment übertraf den Vorjahresmonat um 274,4 Prozent.

Was den Marktanteil angeht, so kamen die reinen Elektro-Pkw im Juni in Deutschland auf 3,7 Prozent. Der Anteil der Hybrid-Pkw lag bei 13,7 Prozent. Die Plug-in-Hybride für sich kamen auf 4,9 Prozent. Die Juni-Zahlen geben sicherlich einen Vorgeschmack auf die weitere Entwicklung der Neuzulassungen in diesem Jahr. Nach dem März dieses Jahres ist der Juni der zweitstärkste Monat in 2020 – und überhaupt.



Hinweis: Zahlen nach Antriebsarten erst ab Januar 2017.

Mit Blick auf die erste Jahreshälfte kamen insgesamt 44.307 neue Elektro-Pkw in Deutschland auf die Straße – ein Plus von 42,7 Prozent. Im Vorjahreszeitraum waren es 31.059 Neuzulassungen. Die Plug-in-Hybride kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf 49.271 Neuzulassungen. Dieses Segment legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (16.525) um 198,2 Prozent zu. Den geringsten Zuwachs mit 27,1 Prozent verzeichneten die Hybrid-Pkw (ohne PHEV). Von Januar bis einschließlich Juni 2019 kamen insgesamt 86.470 Hybrid-Pkw neu auf die Straße. In diesem Jahr lag die Anzahl im gleichen Zeitraum bei 109.940 Neuzulassungen.

Derweil gab auch das BAFA seine Werte für die Kaufprämie bekannt: Genau 214.269 Anträge auf die Kaufprämie gingen beim BAFA ein, davon 137.515 für Batterie-elektrische Fahrzeuge, 76.625 für Plug-in-Hybride und 129 für Brennstoffzellen-Fahrzeuge. Im Juni kamen 8.234 Anträge hinzu.

