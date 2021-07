Allego eröffnet HPC-Park an Zeche Zollverein

Allego hat an der Unesco-Welterbestätte Zeche Zollverein, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk in Essen, einen HPC-Ladepark eröffnet. Er umfasst acht Ultra-Schnellladepunkte, die Teil des EU-Projekts MEGA-E (Metropolitan Greater Areas Electrified) sind. Hinzu kommen vier AC-Ladepunkte.

Die AC-Ladepunkte sollen für Besucher sein, „die etwas länger bleiben möchten“, wie Allego in der Mitteilung schreibt. In der Praxis dürften aber auch viele Besucher und womöglich einige Anwohner an den HPC-Säulen laden, denn für den Durchgangsverkehr ist der Standort weniger geeignet. Die Zeche Zollverein an der Gelsenkirchener Straße befindet sich zwar Luftlinie nicht weit von den Autobahnen 40 und 42 entfernt, für einen reinen Ladestopp lohnt der Umweg angesichts des dichten Verkehrs aber eher nicht.

Stattdessen betont auch Allego in der Mitteilung die Nähe zu zahlreichen Restaurants und Sehenswürdigkeiten in der Umgebung. „Gehen Sie spazieren, genießen Sie das Industriedenkmal und tanken Sie Kraft oder tauchen Sie im Sommer zur Abkühlung im Schwimmbad ein“, so Allego.

In der Mitteilung selbst geht Allego nicht auf die in Essen aufgebauten Säulen ein. Laut dem Ladesäulenverzeichnis von „GoingElectric“ sind dort für das DC-Laden Hypercharger von Alpitronic verbaut – sowohl in der 300- als auch in der 150-kW-Version. Bei den AC-Ladern handelt es sich um die „AC Advanced“ des Dortmunder Herstellers Compleo Charging Solutions.

– ANZEIGE –









„Dank HPC-Technologie und kontaktlosem Bezahlen ist das Aufladen Ihres Elektrofahrzeugs ähnlich, wie man es vom konventionellen Tanken kennt“, sagt Ulf Schulte, Managing Director bei Allego. „Die Zeche Zollverein steht für die Transformation einer gesamten Region. Jetzt kann man hier auch den Wandel der Mobilität erleben – die Ladeinfrastruktur ist der entscheidende Erfolgsfaktor für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge.“

Das Projekt MEGA-E wurde 2018 als Kooperation von Allego und Fortum Charge & Drive angekündigt. Im Rahmen des EU-geförderten Projekts wurde noch im selben Jahr der erste Standort in Eindhoven eröffnet, 2019 ging auch der erste MEGA-E-Ladepark in Deutschland in Betrieb.

allego.eu, goingelectric.de