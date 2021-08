Polizei Niedersachsen bestellt 215 VW ID.3

Die Polizei Niedersachsen hat insgesamt 215 VW ID.3 als Einsatzfahrzeuge bestellt. Zudem wird die Polizei ihre bereits bestehende Flotte von 160 VW Passat GTE um weitere 175 PHEV-Modelle des Passat aufstocken.

Wie Volkswagen mitteilt, sei die Polizei Niedersachsen die erste Behörde in Deutschland, die „in dieser Größenordnung“ auf reine Elektrofahrzeuge setze. Der Bestellung vorausgegangen ist eine europaweite Ausschreibung.

„Diese Entscheidung zugunsten Volkswagen ist bedeutend und kann Vorbildcharakter für weitere Behörden in Deutschland und darüber hinaus haben“, so Holger B. Santel, Leiter Volkswagen Deutschland. „Wir haben ein starkes Angebot und hoffen, dass zeitnah auch weitere Behörden in Deutschland und Europa verstärkt auf E-Mobilität setzen.“ Wie VW weiter angibt, testet derzeit etwa die Wiener Polizei den ID.3 sowie den ID.4.

Der ID.3 soll bei der niedersächsischen Polizei als neutrales Fahrzeug ohne die übliche Polizei-Optik eingesetzt werden. Eine nicht näher genannte Anzahl geht als Einsatzfahrzeug zur Kriminalpolizei. Diese ID.3 sind mit Funkt und einem Blaulicht ausgestattet, das im Einsatzfall auf dem Fahrzeugdach angebracht werden kann. Die ersten zehn ID.3 wurden im Rahmen einer Presse-Veranstaltung bereits an die Polizei übergeben. Bis wann die weiteren 205 Fahrzeuge ausgeliefert werden sollen, gibt VW in der Mitteilung nicht an.

Auch von den 175 Passat GTE sollen einige Fahrzeuge an die Kripo gehen und bleiben deshalb in einer neutralen Optik. Ein Teil der Plug-in-Hybride soll aber auch im Streifendienst eingesetzt werden und verfügt daher über den vollen Umbau mit fest montierter Signalanlage, zusätzlichen Blaulicht-LED im Kühlergrill und die entsprechende Folierung. Solche Fahrzeuge sind in Niedersachsen bereits im Einsatz: So hatte etwa die Polizeidirektion Lüneburg im Oktober 2020 24 Passat GTE eingeflottet.

In Zusammenarbeit mit der Polizei Niedersachsen haben die Technischen Universität Braunschweig und das Niedersächsische Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) erforscht, wie Elektroautos im Polizei-Alltag eingesetzt werden können. Das Ergebnis des mehrjährigen Forschungsprojektes „lautlos&einsatzbereit“ haben in zu einem neuen Leitfaden geführt.

