Xpeng will Kapazität des Werks Zhaoqing verdoppeln

Der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng hat angekündigt, sein bestehendes Werk in Zhaoqing auszubauen. Dadurch soll die jährliche Produktionskapazität dort auf 200.000 Fahrzeuge verdoppelt werden.

Wie der Hersteller mitteilt, habe man eine Vereinbarung mit der Stadtregierung von Zhaoqing und der Zhaoqing High Technology Industry Development Zone zum Bau der zweiten Phase des Werks getroffen. Nach Abschluss der zweiten Bauphase sollen in dem Werk 200.000 Fahrzeuge pro Jahr gebaut werden können.

Wann genau die Erweiterung abgeschlossen sein soll, geht aus der kurzen Mitteilung von Xpeng nicht hervor. Auch die Kosten für den Ausbau werden nicht genannt. Es heißt lediglich, dass die lokale Regierung das Projekt finanziell und wirtschaftlich unterstützt.

Xpeng hatte zudem Anfang August mit dem Bau eines weiteren Werks in Wuhan begonnen, das über eine Jahreskapazität von 100.000 E-Autos verfügen soll. Zudem wird seit September 2020 ein drittes Werk in Guangzhou gebaut. Dieses soll Ende 2022 in Betrieb gehen, jenes in Wuhan wohl im Laufe des Jahrs 2023.

Wenn die aktuell angekündigten Bauvorhaben abgeschlossen sind, würde Xpeng über eine Kapazität von 400.000 Fahrzeugen pro Jahr verfügen. Sollten auch die beiden im Bau befindlichen Werke Guangzhou und Wuhan später in einer zweiten Phase auf 200.000 Fahrzeuge erweitert werden (was noch nicht angekündigt ist), könnte Xpeng sogar 600.000 Fahrzeuge pro Jahr bauen.

Derzeit bietet das von He Xiaopeng gegründete und geführte Unternehmen mit dem E-SUV G3i und der E-Limousine P7 zwei Modelle an. Das dritte Modell, der P5, wurde bereits vorgestellt, ist aber noch nicht auf dem Markt.

