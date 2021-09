eMobility-Dashboard August: 28.860 reine Elektro-Pkw

Genau 28.860 Elektroautos wurden im August in Deutschland neu zugelassen. Das entspricht einem Zuwachs von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und einem Anteil von 14,9 Prozent unter allen Neuzulassungen des Monats.

Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 193.307 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 23 Prozent zum August 2020. Im Juli 2021 waren es noch 236.393 Neuzulassungen. Der August ist wegen der Urlaubszeit ohnehin meist schwächer als der Juni oder Juli – in diesem Jahr dürfte die globale Halbleiter-Knappheit weiter auf die Zulassungen gedrückt haben.

Von der Chip-Krise ist natürlich auch die Produktion von Elektroautos betroffen. Wie die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts für August nahelegen, haben die Hersteller aber die E-Auto-Produktion priorisiert: Im Gegensatz zum Juli (25.464 BEV, +51,6 Prozent) konnte das Segment im August um 79,5 Prozent zulegen – auf genannte 28.860 Einheiten.

Zu den 28.860 Elektroautos verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 60.720 Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (+31,5 Prozent, Anteil: 31,4 Prozent), darunter 24.497 Plug-in-Hybride (+43,3 Prozent, Anteil: 12,7 Prozent). Die reinen Hybrid-Pkw für sich (Mild- und Vollhybride, ohne Plug-in-Hybride) kamen auf 36.223 Neuzulassungen im August. In der Mitteilung erwähnt das KBA auch noch Zulassungen von Fahrzeugen mit Flüssiggas und Erdgas, aber keine Brennstoffzellen-Fahrzeuge.

Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Im August 2021 wurden noch 68.598 reine Benziner neu zugelassen (-41,8 Prozent), was einen Marktanteil von 35,5 Prozent bedeutet – im Juli waren es noch 39,4 Prozent Marktanteil. Beim Diesel waren es 34.171 Pkw (-50,8 Prozent), womit sich der Diesel-Marktanteil den dritten Monat in Folge bei unter 20 Prozent einpendelt.

Die genaue Statistik zu den einzelnen Modellen veröffentlicht das KBA erst in einigen Tagen. Die derzeit verfügbare Statistik zu den Marken ist aus Sicht der Elektromobilität wenig aussagekräftig, da es sich bei den meisten Marken um gemischte Flotten handelt. Dennoch: Unter den deutschen Marken konnte Opel als einzige mit +7,9 Prozent Zugewinne verzeichnen. Mercedes (-50,0 Prozent), BMW (-25,1 Prozent), Audi (-12,4 Prozent) oder VW (-17,4 Prozent) lagen alle im Minus. Auch Smart als inzwischen reine E-Marke konnte 40,8 Prozent weniger Autos verkaufen als im August 2020.

Bei den Importeuren lagen hingegen einige Marken im Plus, ganz vorne Suzuki mit +37,2 Prozent. Zu den Importeuren gehören auch die weiteren E-Marken, die das KBA für den August ausweist: Tesla kam auf 3.810 Neuzulassungen (darunter die ersten Model Y), was einem Plus von 33,9 Prozent entspricht. Polestar kam auf 172 Neuzulassungen, 28 Prozent weniger als im August 2020. Weitere reine Elektromarken sind unter „Sonstige“ zusammengefasst.

kba.de, kba.de (PDF)