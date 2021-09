eMobility update: Lucid Air mit 800 km Reichweite, Volvo XC40 mit Frontantrieb, Ford F-150 Lightning

Willkommen zum „eMobility update“ – präsentiert von der Power2Drive, der Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität, die im Oktober in München steigt! Mit diesen Themen starten wir in die neue Woche: Lucid Air mit über 800 Kilometer Reichweite ++ Volvo XC40 Recharge mit Frontantrieb ++ Vorserienproduktion des Ford F-150 Lightning ++ Renault Trucks bringt 19-Tonner ++ Kreditkartenpflicht an Ladesäulen ++

#1 – Lucid Air mit 837 km EPA-Reichweite

Das kalifornische Startup Lucid Motors hat die offizielle Reichweiten-Einstufungen für seine Elektro-Limousine Air veröffentlicht. Die wird in den USA von der US-Umweltbehörde EPA vorgenommen – und hat es im Falle des Lucid in sich: Mit bis zu 520 Meilen für die reichweitenstärkste Variante verfügt der Lucid Air über den bisher höchsten EPA-Wert für ein Elektroauto.

#2 – Volvo XC40 Recharge mit Frontantrieb

Volvo bringt für den vollelektrischen XC40 Recharge in Deutschland nun eine zweite Antriebsvariante auf den Markt. Nach dem Verkaufsstart der Allrad-Version im Juli ist das Elektromodell nun auch mit Frontantrieb erhältlich.

#3 – Ford F-150 Lightning geht in Vorserie

Ford hat mit der Vorserienproduktion des F-150 Lightning begonnen. Der E-Pickup soll im Frühjahr 2022 auf den Markt kommen. Wegen der hohen Nachfrage hat Ford inzwischen bestätigt, die Produktion deutlich zu erhöhen.

#4 – Renault Trucks D Wide Z.E. als 19-Tonner

Noch eine Nummer größer als der Ford ist der neue Stromer von Renault Trucks. Die Franzosen erweitern ihr Angebot rein elektrischer Lkw-Modelle um eine 19-Tonnen-Variante des D Wide Z.E.

#5 – Bundesrat beschließt Ladesäulenverordnung

Der Bundesrat hat am Freitag der neuen Ladesäulenverordnung zugestimmt – und zwar überraschenderweise ohne jede Änderung. Dadurch steht nun fest, dass Ladestationen ab 2023 verpflichtend mit einem Kreditkarten-Terminal ausgestattet werden müssen.