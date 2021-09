eMobility update: Nachfolger für Nissan e-NV200, VinFast in Deutschland, Karsan Elektrobus, Fastned

Hallo zum „eMobility update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität, die uns heute bewegen: Nissan präsentiert Nachfolger für e-NV200 ++ VinFast bringt E-Autos nach Deutschland ++ Karsan stellt Elektrobus-Familie vor ++ Fastned eröffnet HPC-Ladeparks an A3 und A8 ++ Und Geely plant Batteriewechselstationen ++

#1 – Nissan Townstar beerbt den e-NV200

Lange war der Nissan e-NV200 der einzige Elektro-Kleintransporter aus Großserienproduktion auf dem Weltmarkt. Nun bekommt der in die Jahre gekommene Pionier aus Japan endlich einen Nachfolger.

#2 – VinFast: zwei Elektroautos für Deutschland

Der vietnamesische Autohersteller VinFast nennt nähere Details zu seiner Europa-Strategie. Demnach sollen 2022 die ersten beiden Elektroautos des Unternehmens ihr Marktdebüt in drei Ländern Europas geben.

#3 – Karsan: Elektrobus-Familie e-ATA

Eine ganze Nummer größer geht es der türkische Busbauer Karsan mit seiner neuen Elektrobus-Familie an. Diese wird in Längen mit zehn, zwölf und 18 Metern angeboten. Die Produktion wurde bereits gestartet.

#4 – Neue Fastned-Ladeparks in Deutschland

Fastned hat an Autobahnen in Deutschland zwei neue Schnellladestandorte eröffnet. An der A3 nahe Aschaffenburg-Ost ermöglichen ab sofort vier Schnellladesäulen mit acht Ladepunkten das Laden mit bis zu 300 kW.

#5 – Geely plant Batteriewechselstationen

Das zwischenzeitlich abgeschriebene Batteriewechseln kommt in China immer mehr in Mode. Nach Nio will nun auch der chinesische Autokonzern Geely vor Ort 5.000 Batteriewechselstationen für Elektroautos aufbauen.