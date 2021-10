eMobility update: BMW 2er Active Tourer, GoTo Global kauft Emmy, Peugeot e-Boxer, Piëch GT, StreetScooter

Hallo zu einem neuen „eMobility Update“. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität: BMW legt 2er Active Tourer neu auf ++ GoTo Global kauft Emmy ++ Peugeot e-Boxer in Deutschland bestellbar ++ Piëch GT geht in Erprobungsphase ++ Und die Post findet wohl einen Käufer für StreetScooter ++

#1 – BMW 2er Active Tourer mit 2 PHEVs

BMW hat die zweite Generation des 2er Active Tourer vorgestellt. Die Markteinführung erfolgt zunächst als Verbrenner, bevor im Sommer 2022 zwei Plug-in-Hybrid-Varianten an den Start gehen. Dass der 2er Active Tourer einen Nachfolger bekommen wird, war lange Zeit nicht sicher.

#2 – GoTo Global übernimmt Emmy

Das israelische Unternehmen GoTo Global Mobility übernimmt den Berliner Elektroroller-Sharer Emmy. Die Akquisition soll die europäische Präsenz von GoTo Global erweitern.

#3 – Peugeot e-Boxer in Deutschland bestellbar

Ab sofort ist der Peugeot e-Boxer in Deutschland bestellbar. Der im August 2020 vorgestellte elektrische Kastenwagen wird in zwei Batterieversionen angeboten und kommt zunächst in drei Längenvarianten. Peugeot Deutschland nennt einen Netto-Listenpreis von 67.380 Euro.

#4 – Piëch GT geht in Erprobungsphase

Das Schweizer Elektroauto-Startup Piëch Automotive hat mit der Erprobungsphase ihres E-Sportwagens Piëch GT begonnen. Der Elektro-Flitzer basiert auf dem Mark Zero, der auf dem Genfer Autosalon 2019 als Studie präsentierten wurde.

#5 – Post findet wohl Käufer für StreetScooter

Die Deutsche Post hat offenbar einen Käufer für ihre Elektrofahrzeug-Tochter StreetScooter gefunden. Laut einer Recherche der „Welt“ wurde Mitte September in Luxemburg das Unternehmen Odin Automotive gegründet, das laut einer Anmeldung beim Bundeskartellamt alle Anteile an der Post-TochterStreetScooter Engineering mit Sitz in Aachen übernehmen will.