eMobility update: MG Facelift des ZS EV, Varta V4-Drive Zellen, E-Quote in Leipzig, HPC in Düsseldorf

Willkommen zum „eMobility Update“. Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende: MG zeigt Facelift des ZS EV ++ Varta will größere Rundzellen für Elektroautos produzieren ++ Leipzig gibt Elektro-Quote vor ++ Erster High-Power-Charger in Düsseldorf ++ Und Löschsystem für brennende E-Auto-Batterien ++

#1 – MG zeigt Facelift des ZS EV

Die britische Elektroauto-Marke MG Motor hat nähere Details zu ihrer im März angekündigten Produktoffensive in Kontinentaleuropa genannt. Das kleine Elektro-SUV namens ZS EV erhält noch im Oktober ein ausführliches Facelift, auch der größere Marvel R ist bald bestellbar.

#2 – Varta will V4Drive-Zellen produzieren

Varta hat größere Lithium-Ionen-Rundzellen für Batterie-elektrische Fahrzeuge angekündigt. Diese Zellen sollen über das 21-700-Format hinausgehen und anders als die bisher gezeigten V4Drive-Zellen auch als alleinige Traktionsbatterie geeignet sein. Der Fokus von Varta bleibt dabei auf Performance-Fahrzeugen.

#3 – Leipzig: E-Quote für Personenbeförderung

In Leipzig muss ab sofort jedes zweite neu angeschaffte Fahrzeug im sogenannten Gelegenheitsverkehr mit einem elektrifizierten Antrieb ausgestattet sein. Von der Neuregelung betroffen sind gewerbliche und private Anbieter im Bereich der Personenbeförderung, etwa das örtliche Taxi- und Mietwagengewerbe.

#4 – Stadtwerke Düsseldorf bieten HPC

Am Düsseldorfer Graf-Adolf-Platz ist diese Woche der erste High-Power-Charger der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in Betrieb gegangen. Bis Jahresende sollen gemäß der Ankündigung 36 Schnellladepunkte im Düsseldorfer Stadtgebiet in Betrieb sein.

#5 – Löschsystem für E-Auto-Batterien

Der österreichische Feuerwehr-Ausrüster Rosenbauer hat ein neues Löschsystem für brennende Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen vorgestellt. Damit sollen Hochvolt-Batterien auf Basis der Lithium-Ionen-Technologie „sicher und effizient“ gelöscht werden können.

