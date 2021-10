eMobility update: Tesla Austin und Grünheide, Volvo C40 Recharge, VW Bilanz zu ID.3, Allego am Hotel

Willkommen zum „eMobility Update“. Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität legen wir los: Tesla verlegt Firmensitz nach Austin und zeigt Grünheide ++ Volvo startet Produktion des C40 Recharge ++ VW zieht Zwischenbilanz zum ID.3 ++ Allego baut Schnelllader an Hotels ++ Und Top-Elektroautos im September ++

#1 – Tesla verlegt Firmensitz nach Austin

Tesla wird seinen Firmensitz von Palo Alto im Silicon Valley nach Austin in Texas verlegen. Das gab Elon Musk bei der Hauptversammlung von Tesla bekannt. Der Umzug der Firmenzentrale nach Texas hat bekanntlich eine Vorgeschichte: Bereits 2020 hatte Elon Musk als Reaktion auf die behördlichen Schließung des Werks in Kalifornien im Zuge der Pandemie damit gedroht, den Hauptsitz zu verlegen und auch die Zukunft des Werks in Fremont in Frage gestellt.

#2 – Volvo C40 Recharge geht in Produktion

Volvo hat die Produktion des C40 Recharge in seinem Werk im belgischen Gent aufgenommen. Es ist das erste Volvo-Modell, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird. In Gent wird auch der XC40 Recharge gebaut, dabei handelt es sich um die vollelektrische Version des kompakten SUV-Modells von Volvo.

#3 – Volkswagen: Zwischenbilanz zum ID.3

Volkswagen hat gut ein Jahr nach Einführung des ID.3 eine erste Zwischenbilanz zur Marktakzeptanz des Stromers gezogen. Demnach haben die Wolfsburger für ihr erstes MEB-Fahrzeug seit Markteinführung bis Ende September mehr als 144.000 Bestellungen verzeichnet.

#4 – Allego: Schnelllader an Van-der-Valk-Hotels

Allego hat seine Partnerschaft mit der Hotelkette Van der Valk erweitert und wird ab Ende dieses Jahres an über 50 Hotels in Belgien und den Niederlanden 120 neue Schnelllader errichten.

#5 – KBA: Tesla Model 3 an der Spitze

Und zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Modelldaten des Kraftfahrt-Bundesamtes: Beachtliche 6.828 Model 3 wurden im September in Deutschland neu zugelassen. Damit war die Limousine von Tesla im vergangenen Monat das beliebteste Elektroauto.

