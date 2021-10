Allego baut 120 Schnelllader an Van-der-Valk-Hotels

Allego hat seine Partnerschaft mit der Hotelkette Van der Valk erweitert und wird ab Ende dieses Jahres an über 50 Hotels in Belgien und den Niederlanden 120 neue Schnelllader errichten. Dabei soll es sich vorrangig um DC-Ladepunkte in unterschiedlichen Leistungsklassen handeln.

Das Hauptaugenmerk wird auf der Installation von mindestens 60 HPC-Ladern mit 150 kW bis 300 kW Leistung liegen, wie Allego mitteilt. Zudem werden 60 DC-Lader mit 50 kW installiert, um „dem vielfältigen Ladebedarf gerecht zu werden“.

Mit den Schnellladern wollen Allego und Van der Valk Durchreisende und Tagungsgäste erreichen. Für Übernachtungsgäste oder Kunden, die einen längeren Aufenthalt planen, sind in dem Projekt auch 100 AC-Ladepunkte mit 11 kW enthalten – bei 50 Hotels also zwei AC-Ladepunkte je Anlage. Die Van-der-Valk-Hotels liegen meist zentral an wichtigen Straßen oder in der Nähe von Autobahnen, damit will Allego nach eigenen Angaben die Verfügbarkeit von Ladestationen in Ballungsräumen und entlang von Reisekorridoren erhöhen.

Allego betreibt bereits auf den Geländen verschiedener Van-der-Valk-Hotels einige Schnelllader. Die Installation der Ladepunkte aus der nun vereinbarten Ausweitung der Kooperation soll laut Allego im vierten Quartal beginnen, konkret am Hotel Cuijk-Nijmegen. Alle anderen Standorte sollen innerhalb von zwei Jahren in Betrieb genommen werden.

– ANZEIGE –

Auf welche Ladesäulen Allego dabei setzt, wird in der Mitteilung nicht erwähnt. Zuletzt haben die Niederländer vermehrt die Hypercharger von Alpitronic aufgebaut – auch auf dem zu der Mitteilung veröffentlichten Foto ist ein Hypercharger zu sehen.

An einigen deutschen Van-der-Valk-Häuser betreibt übrigens Fastned Schnellladepunkte.

Zudem hat Allego im Rahmen des Projekts Mega-E vor einigen Tagen seine ersten drei HPC-Standorte in Dänemark eröffnet. Zwei Standorte befinden sich an der E20 (Odense und Slagelse), die Station Nørre Alslev liegt an der E47 zwischen Maribo und Kopenhagen. Dort wurde jeweils eine Mischung aus Alpitronic Hyperchargern als HPC und 50-kW-Lader von Tritium aufgestellt.

allego.eu (Van-der-Valk-Kooperation), allego.eu (Dänemark)