eMobility update: Zweite Bauphase am Seed&Greet-Ladepark, Tesla-Supercharger-Netz, BMW i4, Sono Motors

Willkommen zum „eMobility Update“. Mit diesen Nachrichten zur Elektromobilität starten wir in die neue Woche: Zweite Bauphase am Seed&Greet-Ladepark ++ Tesla will Supercharger-Netz verdreifachen ++ Produktionsstart für den BMW i4 ++ Tesla bestellt LFP-Zellen bei BYD ++ Und Silence zeigt Elektro-Zweisitzer ++

#1 – Zweite Bauphase am Seed&Greet-Ladepark

Am Seed&Greet-Ladepark am Kreuz Hilden haben die Arbeiten für eine stattliche Erweiterung begonnen. In der zweiten Ausbaustufe sollen 20 weitere Tesla Supercharger, zwei neue High Power Charger von Fastned und weitere AC-Ladepunkte hinzu kommen.

#2 – Tesla will Supercharger-Netz verdreifachen

Wir bleiben passenderweise beim Ausbau der Ladeinfrastruktur: Denn Tesla verdoppelt nicht nur in Hilden, sondern will die Größe seines Supercharger-Netzwerks verdreifachen. Und zwar innerhalb der kommenden zwei Jahre und weltweit! Das kündigte ein Tesla-Manager im Rahmen der Investorenkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen an.

#3 – Produktionsstart des BMW i4 in München

BMW hat mit der Produktion des vollelektrischen i4 im Werk München begonnen. Damit laufen dort ab sofort gemäß dem Ansatz der flexiblen Fertigung Fahrzeuge mit allen Antriebsvarianten über dasselbe Montageband. Beim i4 handelt es sich bekanntlich um eine E-Limousine von der Größe eines 3er BMW, mit dem der Kern der BMW-Modellpalette elektrifiziert werden soll.

#4 – Silence zeigt Elektro-Zweisitzer S04

Drei Nummern kleiner als ein BMW i4 fällt jenes Fahrzeug aus, das der spanische Elektroroller-Hersteller Silence jüngst vorgestellt hat. Bei dem S04 handelt es sich um ein Leichtfahrzeug ähnlich einem Renault Twizy Mit der Optik und den geschlossenen Türen zielt Silence aber eher auf ein konventionelleres Auto-Design ab.

#5 – Sono registriert sich für US-Börsengang

Sony Motors hat nun offiziell bei der US-Börsenaufsicht SEC ein Registrierungsformular für den geplanten Börsengang seiner Stammaktien eingereicht. Die Anzahl der angebotenen Aktien und die Preisspanne für das potenzielle Angebot sind noch nicht bestimmt worden.

