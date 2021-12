De Lijn ordert 60 Elektrobusse bei Van Hool und VDL

Das flämische ÖPNV-Unternehmen De Lijn hat 60 Elektrobusse von Van Hool und VDL bestellt, die ab dem vierten Quartal des kommenden Jahres ausgeliefert werden sollen. Der Auftrag für die nötige Ladeinfrastruktur geht zu gleichen Teilen an die beiden Anbieter Spie-Ekoenergetyka und Heliox.

Das flämische Verkehrsunternehmen geht mit der Auftragsvergabe seine Ambition an, die gesamte Flotte bis 2035 emissionsfrei zu machen: Bei den 60 E-Bussen handelt es sich um den ersten fest vergebenen Auftrag einer im Juni publik gemachten Rahmenausschreibung über 350 rein elektrische Busse und der für den Betrieb nötigen Ladeinfrastruktur. An der Ausschreibung dieser ersten Tranche beteiligten sich laut De Lijn elf Kandidaten, unter denen sich an erster Position Van Hool und an zweiter Stelle VDL durchsetzten.

Entsprechend wird Van Hool 36 E-Busse zusteuern, VDL die restlichen 24 Exemplare. Es handelt sich jeweils um 12 Meter lange Solobusse. Parallel hat De Lijn auch die Bestellung der Ladeinfrastruktur für die E-Busse vorgenommen. Zum Zuge kommen die Anbieter Spie-Ekoenergetyka und Heliox. Nähere Angaben zu den bestellten Ladelösungen gehen aus der Mitteilung des Verkehrsunternehmens nicht hervor.

Wir erinnern uns: Der Vorstand des flämischen ÖPNV-Unternehmens hatte Anfang Juni grünes Licht für die Veröffentlichung einer Rahmenausschreibung über 350 rein elektrische Busse und der für den Betrieb nötigen Ladeinfrastruktur gegeben. Den Wert gab De Lijn seinerzeit mit 190 bis 230 Millionen Euro an. Die nun bestellte, erste Tranche macht davon knapp 28 Millionen Euro aus, wobei Fördergelder in nicht näher genannter Höhe aus dem EU-Programm „NextGenerationEU“ fließen.

In der ersten Elektrifizierungs-Phase will De Lijn drei seiner Bus-Depots einbinden, konkret Genk-Winterslag, Destelbergen bei Gent und Kortrijk. Dabei sollen die Depots „an die neuen Fahrzeuge angepasst“ werden (also die Ladestationen erhalten), auch das Personal an den Standorten wird entsprechend geschult, so De Lijn in einer früheren Mitteilung.

Seit 2019 beschafft das Unternehmen ausschließlich Busse mit alternativen Antrieben. Bisher waren dies aber nur Busse mit Hybridantrieben – zum Beispiel 200 Hybridbusse bei VDL. „Die neuen Aufträge zeigen, dass De Lijn es mit der gemeinsamen Innovation ernst meint“, sagt Ann Schoubs, Generaldirektorin von De Lijn. Das im flämischen Koalitionsvertrag vorgesehene Ziel, in den Städten bereits ab 2025 nur noch emissionsfreie Busse einzusetzen, wurde wegen der hohen Kosten – es sollten kurzfristig bis zu 970 E-Busse beschafft werden – wieder aufgegeben.

sustainable-bus.com, delijn.prezly.com (Pressemitteilung auf Niederländisch)