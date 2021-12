eMobility-Dashboard November: 40.270 reine Elektro-Pkw

Genau 40.270 Elektroautos wurden im November in Deutschland neu zugelassen – der zweithöchste Wert seit dem Rekordmonat Dezember 2020. Das entspricht einem Zuwachs von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit einem Anteil von 20,3 Prozent war jede fünfte Neuzulassung ein reiner Elektro-Pkw.

Insgesamt kamen hierzulande über alle Antriebsarten hinweg 198.258 Pkw neu auf die Straße – ein Minus von 31,7 Prozent zum November 2020. Die gewerblichen Neuzulassungen unter allen Antriebsarten erreichten bei einem Rückgang von -30,6 Prozent einen Anteil von 61,5 Prozent, die privaten Neuzulassungen gingen um 33,4 Prozent zurück.

Der Chip-Mangel trägt seinen Anteil zum Rückgang bei. Die „Automobilwoche“ spricht vom „niedrigsten Neuzulassungsergebnis in dem Monat seit der Wiedervereinigung“. Wegen der weltweiten Chip-Krise verschärft sich auch die Situation in den deutschen Werken. So standen beispielsweise in der Woche vom 15. November die Bänder in Zwickau still. Darüber hinaus macht sich die Chip-Problematik auch in den Lieferzeiten bemerkbar. Einzelne Ausstattungsdetails oder gar ganze Modellvarianten können derzeit erst gar nicht bestellt werden.

Nun jedoch zurück zu den Zulassungszahlen: Zu den 40.270 neuen Elektroautos (+39 Prozent, Anteil von 20,3 Prozent) verzeichnete das Kraftfahrt-Bundesamt auch 59.251 Neuzulassungen für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (-17,6 Prozent, Anteil: 29,9 Prozent), darunter 27.899 Plug-in-Hybride (-8,9 Prozent, Anteil an allen Neuzulassungen: 14,1 Prozent). Angaben zu Neuzulassungen von Brennstoffzellen-Pkw gibt es noch nicht. Diese reichen wir nach, sobald das KBA entsprechende Daten veröffentlicht hat.

Mit Blick auf die Neuzulassungen von Januar bis November dieses Jahres ergibt sich folgendes Bild: Insgesamt wurden 307.525 Elektroautos neu zugelassen – ein Plus von 104,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (150.492 Neuzulassungen). Bei den Plug-in-Hybriden sieht die Steigerung hingegen etwas geringer aus. So verzeichnete das KBA von Januar bis November 2021 insgesamt 292.697 PHEV-Neuzulassungen – ein Plus von 161.092 gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Mit den steigenden Anteilen (teil-)elektrifizierter Autos nimmt folglich der Anteil der reinen Verbrenner ab. Die Neuzulassungen der Benziner gingen gegenüber dem Vorjahresmonat um -43,6 Prozent zurück, ihr Anteil betrug im November 2021 33,3 Prozent. 15,8 Prozent der Neuwagen waren mit einem Dieselantrieb ausgestattet (-55,7 Prozent), womit sich der Diesel-Marktanteil den sechsten Monat in Folge bei unter 20 Prozent einpendelt.

Details zu den einzelnen Modellen gibt es derzeit noch nicht. Das KBA veröffentlicht diese Informationen erst kommende Woche. Aus den Neuzulassungen von Pkw nach Marken zeigt sich derzeit allerdings bereits, dass Tesla mit 5.613 Neuzulassungen einen Anteil unter den Elektroautos von fast 14 Prozent erreichen konnte. Smart kam hingegen auf 2.677 Neuzulassungen, was einem Anteil unter den reinen Elektro-Pkw von rund 6,7 Prozent entspricht.

kba.de