CATL liefert erste LFP-Zellen aus Shanghai an Tesla

Die von CATL im August 2021 angekündigte Batteriefabrik nahe der Tesla-Gigafactory in Shanghai macht offenbar große Fortschritte: Wie lokale Medien nun berichten, hat CATL bereits im November 2021 erste Zellen aus der neuen Fabrik an Tesla geliefert.

Die Fabrik soll bereits rund 60 Prozent ihrer geplanten Kapazität erreicht haben. Das berichtet das Portal „Shanghai Observer“ unter Berufung auf eine CATL-interne Quelle. Es bleibt aber bei der relativen Angabe von 60 Prozent – absolute Zahlen zur derzeitigen oder geplanten Produktionskapazität gehen auch aus dem aktuellen Bericht nicht hervor, auch bei der Ankündigung im Sommer hat CATL dazu keine offiziellen Angaben gemacht. Es gab zwar Gerüchte im Juni, wonach bis zu 80 GWh geplant seien, bestätigt wurde das seitens CATL aber nicht.

Dass die Produktion so schnell anlaufen und hochgefahren werden konnte, liegt offenbar auch an den Gegebenheiten vor Ort: Wie die Giga Shanghai von Tesla liegt auch die Batteriefabrik in dem Industriepark Lin-gang Special Area. Die Verwaltung konnte CATL laut dem Bericht ein bestehendes Gebäude anbieten, wo nur ein Innenausbau nötig war. Im Vergleich zu einem Neubau soll das laut der CATL-Quelle sieben bis acht Monate eingespart haben.

Im Juni hatten Tesla und CATL einen neuen Liefervertrag für Batteriezellen unterzeichnet, der vom Januar 2022 bis Dezember 2025 läuft. Angaben zur vereinbarten Liefermenge und Zellchemie wurden damals nicht gemacht. Im Oktober gab es dann einen Bericht, wonach Tesla alleine für 2022 LFP-Zellen im Umfang von 45 GWh bei CATL bestellt habe. Gemessen an der Größe der LFP-Batterien in den derzeitigen Tesla-Modellen dürfte das für rund 800.000 Fahrzeuge ausreichen. Da die Giga Shanghai aktuell auf 450.000+ Fahrzeuge ausgelegt ist, dürfte also auch ein Teil der Zellen in anderen Tesla-Werken verbaut werden.

Lange Zeit setzte Tesla bekanntlich nur auf Panasonic als Zelllieferant. Erst mit dem Start der Produktion in der Gigafactory Shanghai begann der kalifornische Elektroautobauer, weitere Lieferanten zuzulassen, namentlich LG Energy Solution und CATL. Letzterer Hersteller beliefert die Produktionsstätte in Shanghai mit Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batteriezellen. Es gab 2021 allerdings auch einen Bericht, wonach Tesla bei BYD 10 GWh Blade-Batterien bestellt habe. Die Blade-Batterien nutzen ebenfalls die LFP-Zellchemie – bestätigt ist das aber nicht.

CATL verfügte im November 2021 laut Zahlen der China Automotive Battery Innovation Alliance über eine installierte Produktionskapazität von 11,45 GWh. Damit ist das Unternehmen mit Abstand der größte Batteriezellhersteller Chinas: Der Marktanteil von CATL liegt bei 55 Prozent, es folgen BYD mit 18,6 Prozent und CALB sowie Gotion mit jeweils 5,2 Prozent. SVOLT kommt auf 2,7 Prozent, Farasis auf 1,6 Prozent und das koreanische Unternehmen LG Energy Solution macht mit seinen China-Werken 1,2 Prozent des chinesischen Markts aus.

