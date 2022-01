Shell eröffnet Ladehub an ehemaliger Londoner Tankstelle

Shell hat im Londoner Stadtbezirk Fulham nun offiziell einen Schnellladepark der besonderen Art eröffnet. Es handelt sich um eine ehemalige Tankstelle die umgebaut wurde und nun ausschließlich Ladestrom anbietet.

An der Tankstelle Shell Fulham sind neun 175-kW-Ladepunkte installiert worden. Für die Fahrerinnen und Fahrer gibt es zum Aufenthalt während des Ladevorgangs einen Sitzbereich, kostenloses WLAN, ein Café und einen Shop.

Bei den Ladesäulen handelt es sich laut Fotos um Produkte des australischen Herstellers Tritium. Erst Mitte Dezember wurde bekannt, dass Shell und Tritium eine neue globale Rahmenvereinbarung für die Belieferung mit DC-Ladern geschlossen haben. Damals hieß es, die DC-Säulen von Tritium für Shell sollen in Europa, Südafrika, Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika zum Einsatz kommen.

An dem Standort wurden allerdings nicht die Zapfsäulen durch die Schnelllader ersetzt, sondern aufwändigere Umbauarbeiten vorgenommen. Für das „nachhaltige Design“ hat Shell etwa das alte Tankstellen-Dach durch eine moderne Holzkonstruktion ersetzt und auf dem Dach Sonnenkollektoren verbaut. Die Schaufenster des Shops verfügen über eine Doppelverglasung mit hohen Isoliereigenschaften.

„EV-Fahrer suchen nach einem Ladeerlebnis, das so schnell, bequem und komfortabel wie möglich ist. Genau das will Shell Fulham bieten“, sagt István Kapitány, Global Executive Vice President for Mobility bei Shell. Verkehrsministerin Trudy Harrison sagte anlässlich der Eröffnung: „Da mehr Menschen als je zuvor auf Elektrofahrzeuge umsteigen, ist dies genau der Typ von Einrichtungen, die wir brauchen, um den Umstieg für Fahrer im ganzen Land so einfach wie möglich zu gestalten.“

Im April hatte der Mineralölkonzern verkündet, dass in Großbritannien bis 2025 insgesamt 5.000 Ladestationen installiert werden sollen, vorrangig an bestehenden Tankstellen, aber auch an neuen Standorten – aktuell sind es nur 119 Ladepunkte an britischen Tankstellen. Durch die Übernahme von Ubitricity hatte Shell auf einen Schlag rund 2.700 AC-Ladepunkte in Großbritannien erhalten. Rechnet man diese Straßen-Ladepunkte ein, sollen bis 2025 50.000 Shell-Ladepunkte in Großbritannien entstehen.

