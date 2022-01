Norwegen: Unibuss bestellt 183 E-Gelenkbusse bei Solaris

Der norwegische Verkehrsbetreiber Unibuss hat dem polnischen Bushersteller Solaris einen Großauftrag erteilt. Unibuss ordert 183 Elektro-Gelenkbusse des Typs Solaris Urbino 18 für den Einsatz in Oslo. Für Solaris ist es der bisher größte Einzelauftrag.

Wie Solaris nun mitteilt, wurde die Vereinbarung bereits am 14. Januar unterzeichnet. Die neuen Busse sollen demnach im April 2023 in Betrieb gehen. Der Gesamtwert des Vertrags beläuft sich laut dem Hersteller auf etwa 100 Millionen Euro.

Beim Urbino 18 electric handelt es sich um die 2017 eingeführte vierte Generation des Gelenkbusses. Unibuss hat sich für jeweils „über 500 kWh große Batterien je Fahrzeug“ entschieden, also wohl die größtmögliche Batterie-Konfiguration von 550 kWh, die seit dem Batterie-Update im Oktober 2019 angeboten wird. Die Osloer Busse werden nur per Kabel im Depot geladen. Den Antrieb übernimmt ein an der mittleren Achse installierter 250-kW-Motor.

Für Solaris ist es wie erwähnt der bisher größte Einzelauftrag der Firmengeschichte. Zuvor war der größte Einzelauftrag des Herstellers jener der Warschauer Verkehrsbetriebe MZA über 130 E-Gelenkbusse aus dem Jahr 2019.

Unibuss ist kein Neukunde, sondern hat bereits seit 2006 mehrmals Busse bei dem polnischen Hersteller geordert. „Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns Unibuss AS erneut entgegengebracht hat, und freuen uns sehr darauf, unsere Zusammenarbeit weiter auszubauen“, sagt Sverre Skaar, Geschäftsführer von Solaris Norge AS. „Ein Vertrag über eine so große Lieferung von E-Bussen ist auch ein Beweis dafür, dass die Zero-Emission-Revolution Realität wird.“

solarisbus.com